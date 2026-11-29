Nước cờ mới của Thủ tướng tạm quyền Netanyahu

Trong bối cảnh các lựa chọn để duy trì quyền lực dần cạn kiệt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/11/2026 đã đề nghị một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ Gadi Eisenkot, trong đó ông đề xuất để ông Eisenkot đảm nhiệm vị trí thủ tướng trước trong cơ chế luân phiên.

Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) và đối thủ Eisenkot. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X vào tối 28/11, ông Netanyahu khẳng định rằng “sự đoàn kết là điều cần thiết vào lúc này”. Sau khi nhấn mạnh rằng bản thân nên là người lãnh đạo chính phủ đoàn kết hoặc giữ vị trí thủ tướng trước - vì đảng Likud của ông là đảng lớn nhất trong quốc hội, ông Netanyahu cho biết mình sẵn sàng “gạt mọi thứ sang một bên” để ông Eisenkot trở thành thủ tướng trước.

Theo đó, ông Netanyahu sẽ giữ vai trò thủ tướng thay thế, mặc dù ông không nêu rõ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Eisenkot sẽ kéo dài bao lâu. Thủ tướng Netanyahu bày tỏ hy vọng rằng đảng Likud và đảng Yashar của ông Eisenkot sẽ “ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất, chân thành và khẩn trương, trong đó các bên đều sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ và thỏa hiệp tương tự”. Dù đảng Likud của ông Netanyahu là đảng lớn nhất tại Knesset (tức Quốc hội Israel) sau cuộc bầu cử ngày 27/10, nhưng liên minh của ông lại không đạt đủ số ghế đa số cần thiết để thành lập chính phủ.

Hiện tại, theo CNN, ông Eisenkot đang nắm quyền chủ động, tiến gần hơn đến việc thành lập một chính phủ có khả năng lật đổ nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Israel. Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 20/12 để thành lập chính phủ (nếu yêu cầu gia hạn thêm hai tuần), nhưng ông đã cam kết sẽ đưa chính phủ mới ra bỏ phiếu tại quốc hội ngay trong tuần tới.

“Đoàn kết là vấn đề về thực chất và các giá trị, chứ không phải là ai nhận vị trí nào hay ai làm thủ tướng trước”, ông Eisenkot phát biểu hôm 27/11. “Về phía đảng Likud, họ không hề có thiện chí thỏa hiệp; suốt hai tuần qua, họ từ chối đưa ra dù chỉ một đề xuất cụ thể nào trên bàn đàm phán”. Ông đặt câu hỏi liệu đảng Likud có thực sự sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc hay “chỉ đang cố làm ra vẻ để tiếp tục trì hoãn”.

Phe ông Eisenkot cảnh giác?

Đáp lại tuyên bố của ông Netanyahu vào tối 28/11, ông Eisenkot đã mời ông Netanyahu cùng đội ngũ của mình tham gia các cuộc đàm phán “thực chất và khẩn trương” ngay trong “tối nay”, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và các vấn đề chính sách. Tuy nhiên, ông Eisenkot cho biết ông đã chuyển một “đề xuất chi tiết” với những “nhượng bộ đáng kể” từ một tuần trước thông qua điều mà ông gọi là một kênh bí mật, “kênh mà Netanyahu vẫn chưa đưa ra phản hồi”.

Đảng Likud sau đó đưa ra tuyên bố cho biết ông Netanyahu và ông Eisenkot đã trao đổi và nhất trí gặp nhau vào sáng 29/11.

Ông Eisenkot đã ký thỏa thuận liên minh với đảng cánh hữu Yisrael Beiteinu và đảng cánh tả Democrats. Ông cũng đang tiến hành đàm phán liên minh với United Torah Judaism, một đảng của người Do Thái chính thống giáo cực đoan vốn đã ủng hộ ông Netanyahu trong nhiều năm.

Một số đồng minh chính trị của ông Eisenkot lập tức bác bỏ tuyên bố của ông Netanyahu, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm câu giờ và ngăn chặn nỗ lực thay thế ông. Trên mạng xã hội X, ông Yair Golan, lãnh đạo đảng Democrats, tuyên bố: “Đủ rồi với những trò dàn dựng này. Ông Netanyahu đã thua. Nghĩa vụ của chúng ta là tôn trọng ý nguyện của cử tri và thành lập một chính phủ mang đến sự thay đổi và cứu quốc”.

Cựu Thủ tướng Yair Lapid viết trên X: “Đề xuất của ông Netanyahu lại là một chiêu lộ liễu khác từ một người từng phá vỡ mọi thỏa thuận”. Ông Lapid đề xuất tiến hành tuyên thệ thành lập một chính phủ do ông Eisenkot đứng đầu (không có ông Netanyahu), rồi sau đó mới bắt đầu đàm phán về một chính phủ đoàn kết.

Nguy cơ xung đột Iran tái bùng phát sau bầu cử Mỹ và ẩn số Israel VOV.VN - Sau bầu cử Mỹ giữa kỳ 2026, đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump mất ưu thế. Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ - Iran vẫn gia tăng trở lại. Mỹ liên tục oanh tạc đảo Qeshm chiến lược của Iran trong khi Tehran trả đũa bằng cách tập kích đồng minh Bahrain của Mỹ...

Tuy nhiên, ông Naftali Bennett - một cựu thủ tướng khác từng hợp tác với ông Lapid, lại hoan nghênh tuyên bố của ông Netanyahu. Ông cho rằng đây là “quyết định đúng đắn” và khẳng định từ nay “không được phép” tiếp tục thảo luận về việc thành lập chính phủ mà không có ông Netanyahu. Theo một nguồn tin thân cận với ông Netanyahu, ông Bennett đã tham gia vào các cuộc thảo luận hậu trường về tuyên bố này, sau khi có những cuộc trao đổi riêng với cả Thủ tướng Netanyahu lẫn người thân tín của ông là Ron Dermer.

Việc ông Bennett ủng hộ một chính phủ đoàn kết đánh dấu một sự thay đổi thái độ đầy bất ngờ, bởi chỉ vài tuần trước đó, chính trị gia này từng sử dụng những lời lẽ gay gắt nhất để chỉ trích ông Netanyahu. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Maariv của Israel vào đầu tháng 10, ông Bennett từng nói rằng ông Netanyahu “chính là người đang hủy hoại nhà nước Israel. Ông ta là người đã đẩy chúng ta đến bờ vực nội chiến, dẫn đến một thảm họa điên rồ, khiến chúng ta không còn khả năng hàn gắn đất nước”.

Yếu tố Arab

Con đường trực tiếp nhất để ông Eisenkot thay thế ông Netanyahu vẫn cần đến sự ủng hộ, dưới hình thức này hay hình thức khác, từ các đảng phái Arab. Trong một cuộc phỏng vấn vào tối 28/11 với Channel 12 News của Israel, Mansour Abbas - lãnh đạo đảng Raam của người Arab, đã được hỏi về một dự luật đang chờ thông qua. Dự luật này đề xuất thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại liên quan đến sự kiện ngày 7/10/2023; trong đó, đảng Raam, bên bảo trợ dự luật, đã xác định rõ ràng Hamas là một tổ chức khủng bố.

Chỉ vào dự luật, ông Abbas khẳng định: “Hamas là một tổ chức khủng bố. Chẳng phải điều đó đã được ghi rõ ở đây sao? Vậy thôi, vấn đề đã rõ ràng rồi”.

Việc tuyên bố Hamas là “tổ chức khủng bố” và cam kết xóa sổ lực lượng này là một trong những điều kiện mà ông Eisenkot đặt ra để tham gia chính phủ. Do vậy, tuyên bố của ông Abbas dường như cho thấy một bước tiến nữa hướng tới sự hợp tác.

Quyền lực của ông Netanyahu bị ảnh hưởng khi quốc hội Israel có tân chủ tịch? VOV.VN - Quyền lực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho đã hứng chịu một đòn giáng mạnh vào hôm 17/11/2026, khi Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu ra một tân chủ tịch, qua đó trao cho phe đối lập quyền kiểm soát lớn hơn đối với chương trình nghị sự lập pháp.

Sự hoài nghi về việc liệu ông Netanyahu có thực sự sẵn sàng tuân thủ một thỏa thuận chia sẻ quyền lực hay không phần lớn xuất phát từ chính thỏa thuận gần nhất mà ông từng tham gia. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Thủ tướng Netanyahu đã thành lập một chính phủ đoàn kết cùng đối thủ Benny Gantz, trong đó ông Netanyahu nắm quyền trước. Tuy nhiên, thay vì chuyển giao chức thủ tướng theo thỏa thuận luân phiên, ông Netanyahu đã từ chối thông qua ngân sách nhà nước. Hành động này đã tự động kích hoạt một cuộc bầu cử mới và khiến chính phủ sụp đổ trước khi ông Gantz kịp có cơ hội đảm nhận vị trí thủ tướng.

Trong khi Israel đang xác định ban lãnh đạo mới của mình, thì phía Palestine lại phải đối mặt với sự trì hoãn trong cuộc bầu cử vốn đã được lên kế hoạch diễn ra trong năm nay.

Ngày 28/11, các bộ trưởng ngoại giao từ Bỉ, Pháp, Na Uy, Ba Lan, Luxembourg, Vương quốc Anh, Australia và Canada đã kêu gọi chính quyền Palestine tổ chức bầu cử vào quý đầu tiên của năm 2027. Trước đó, vào tháng 10, Tổng thống Palestine đã hoãn cuộc bỏ phiếu này đến tháng 9/2027.