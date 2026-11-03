Quốc vương Jordan Abdullah II đưa ra cảnh báo khẩn cấp về an ninh Trung Đông

Phát biểu trước Quốc hội Jordan, Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh, sẽ không thể có an ninh hay ổn định trong khu vực nếu không tôn trọng quyền của người dân Palestine trong việc thành lập nhà nước.

Quốc vương Abdullah II cho biết: “Bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm của Israel, thảm họa nhân đạo ở Gaza vẫn tiếp diễn, cũng như các cuộc tấn công không ngừng nghỉ ở Bờ Tây và Jerusalem, trong khi tham vọng của Israel vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai và hy vọng của khu vực”.

Quốc vương Jordan - Abdullah II. (Ảnh minh họa)

Jordan, quốc gia giáp với Israel và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, từ lâu đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước và đã ký hiệp ước hòa bình với Israel năm 1994.

Phát biểu của Quốc vương Jordan được đưa ra ít ngày sau khi Israel tổ chức bầu cử quốc hội, trong đó đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều phiếu nhất, nhưng vẫn không đủ đa số để thành lập chính phủ.

Trong khi tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khi Mỹ và Israel đe dọa về một cuộc tấn công Iran trong những ngày tới, Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công chống lại nước này.