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Slovakia từ chối tham gia gói viện trợ mới của EU dành cho Ukraine

Thứ Bảy, 06:03, 17/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, đề nghị của Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) về việc cho vay thêm 70 tỷ euro vào năm 2027 chủ yếu phục vụ mục đích quân sự và Slovakia kiên quyết từ chối tham gia cơ chế này.

Trước đề nghị viện trợ của Ukraine về việc cho vay thêm 70 tỷ euro vào năm 2027, Thủ tướng Slovakia khẳng định nước này nhất quán với quan điểm không tham gia vào các gói hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời cho biết, Hungary cũng đồng thuận với lập trường tương tự.

Ông Robert Fico cho biết thêm, mặc dù Slovakia và Hungary không tham gia vào cơ chế tài trợ mới của EU dành cho Ukraine, tuy nhiên sẽ không ngăn cản các quốc gia thành viên khác cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev.

slovakia tu choi tham gia goi vien tro moi cua eu danh cho ukraine hinh anh 1
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Nguồn: Reuters

Nhà lãnh đạo Slovakia lưu ý, phần lớn khoản vay bổ sung Tổng thống Zelensky yêu cầu nhằm phục vụ mục đích quân sự và phần còn lại để tài trợ cho hoạt động của nhà nước Ukraine. Bratislava bác bỏ cơ chế vay mới này và tái khẳng định lập trường không cung cấp bất kỳ vũ khí, trang thiết bị quân sự hay nguồn lực tài chính nào từ ngân sách quốc phòng và kho dự trữ của quân đội cho Ukraine.

Thay vào đó, Slovakia thể hiện tình đoàn kết với Ukraine thông qua việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phi sát thương, thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở hạ tầng đường bộ và kết nối năng lượng cho Kiev, coi đây là hình thức hỗ trợ quan trọng nhất đối với người dân Ukraine.

Thủ tướng Fico cũng chỉ trích việc Hội nghị Thượng đỉnh đã không thảo luận đầy đủ về các sáng kiến hòa bình và việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, Slovakia không ủng hộ Ukraine hay Nga trong cuộc xung đột mà ủng hộ chủ trương đàm phán hòa bình.

Về ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, Thủ tướng Fico đánh giá, các quốc gia thành viên sẽ khó đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay như Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đề xuất. Nhà lãnh đạo Slovakia cũng cảnh báo, việc liên kết các cuộc đàm phán về ngân sách tương lai của EU với vấn đề tài trợ cho Ukraine là rủi ro. Theo ông, không nên kết hợp hai chủ đề này theo cách có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận về khuôn khổ tài chính tiếp theo của Liên minh.

Tuyên bố của Thủ tướng Fico về việc không tham gia cơ chế tài trợ mới của EU cho Ukraine thể hiện lập trường nhất quán của nước này trong hoạt động viện trợ Ukraine. Trước đó, Slovakia cũng đã từ chối tham gia khoản vay 90 tỷ USD của EU dành cho Ukraine, đồng thời khẳng định nước này bảo lưu quyền không tham gia cơ chế tài chính này.

Như Hoa/VOV-Praha
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