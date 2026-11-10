Thai Airways lộ dữ liệu: Hơn 60.000 hồ sơ hành khách bị hack qua bên thứ ba

Sự cố lộ dữ liệu bảo mật của Thai Airways bắt nguồn từ một vụ xâm nhập nhằm vào hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ đặt vé bên thứ ba Amadeus. Theo thông cáo chính thức từ Thai Airways, có tổng cộng 60.529 hồ sơ đặt chỗ (PNR) đã bị khai thác trái phép trong khoảng thời gian kéo dài hơn ba năm, từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026.

Hơn 60.000 hồ sơ hành khách bị hack qua bên thứ ba do Thai Airways bị lộ dữ liệu. Ảnh: Reuters

Đại diện hãng hàng không quốc gia Thái Lan nhấn mạnh rằng phần lớn các dữ liệu bị ảnh hưởng chỉ giới hạn ở thông tin hành trình cơ bản, bao gồm tên hành khách, mã đặt chỗ, chặng bay và hạng ghế. Dù vậy, cơ quan chức năng ghi nhận 376 trường hợp có nguy cơ rò rỉ sâu hơn, bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên lạc, thông tin hộ chiếu và các chi tiết liên quan đến lịch trình di chuyển. Thai Airways khẳng định dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng được bảo mật tuyệt đối và sự cố không làm gián đoạn hệ thống vận hành bay.

Ngay sau khi vụ việc được công bố, Thứ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Nann Boonyathida Somchai cho biết Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào hệ thống máy chủ tại Thái Lan.

Dù khẳng định hạ tầng số quốc gia vẫn đủ khả năng ứng phó với các cuộc tấn công mạng, giới chức Thái Lan không chủ quan trước các nguy cơ hiện hữu. Bộ Kinh tế và Xã hội số đã yêu cầu các nhà mạng và đơn vị vận hành hạ tầng viễn thông nâng mức sẵn sàng lên cao nhất, tăng cường giám sát hệ thống và khẩn trương rà soát các lỗ hổng bảo mật.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng được khuyến cáo chủ động kiểm tra, nâng cấp hệ thống tường lửa (firewall), thiết lập cơ chế giám sát 24/7 để phát hiện sớm các điểm bất thường. Những trường hợp nghi ngờ bị tấn công hoặc xâm nhập cần báo cáo ngay cho Cơ quan An ninh mạng Quốc gia để được hỗ trợ xử lý.

Giới chuyên gia nhận định, vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro ngày càng lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của bộ phận kỹ thuật mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp.