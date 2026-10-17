Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày nhậm chức

Giới chức chính quyền Mỹ xác nhận bà Katie Zacharia đã rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày nhậm chức và sẽ chuyển sang một vai trò mới, dự kiến được công bố sau. Quyết định này khiến một vị trí truyền thông quan trọng tại Nhà Trắng bị bỏ trống khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ không hài lòng với hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng của chính quyền và đảng Cộng hòa.

Bà Katie Zacharia tại một cuộc họp báo hôm 13/10 ở Washington DC, Mỹ. Nguồn: Reuters

Cuộc họp báo đầu tiên của bà Zacharia hôm 13/10 vừa qua kéo dài chưa đầy 15 phút và vấp phải nhiều chỉ trích. Trong cuộc họp báo, bà chỉ trả lời một số ít câu hỏi và không thể giải đáp liệu Mỹ đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine hay chưa.

Bà Zacharia cũng đối mặt với tranh cãi sau khi thừa nhận không vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California, dù trước đó từng tự giới thiệu là luật sư. Theo hãng tin NBC, chưa có bằng chứng cho thấy bà được cấp phép hành nghề luật tại bất kỳ bang nào của Mỹ. Một tổ chức giám sát phi đảng phái đã đề nghị cơ quan quản lý luật sư California điều tra liệu bà có vi phạm pháp luật hay không.

Trước khi được Tổng thống Mỹ chỉ định đảm nhận vị trí này, bà Zacharia từng là bình luận viên truyền thông và là cố vấn truyền thông cấp cao cho Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ của Tổng thống Donald Trump (Trump Media & Technology Group). Thời gian đảm nhiệm chức vụ của bà Zacharia thậm chí còn ngắn hơn ông Anthony Scaramucci, người từng giữ chức Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng trong 11 ngày dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.