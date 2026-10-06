Tình báo Đức cảnh báo nguy cơ đối đầu vũ trang với Nga, thúc đẩy mở rộng quyền hạn

Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khiến Berlin đứng trước nguy cơ thực tế bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực trực tiếp. Lãnh đạo BND nhấn mạnh hiện không có quốc gia nào tạo ra mối đe dọa trực diện, toàn diện và rõ ràng đối với an ninh nước Đức như Nga, dẫn chứng điển hình là vụ âm mưu tấn công bất thành tại Leipzig vào mùa hè vừa qua.

Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào NATO. Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là các quốc gia vùng Baltic sẽ trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp từ phía Nga nhằm thăm dò phản ứng và tính gắn kết của Liên minh quân sự. Ông Jäger cũng cảnh báo việc kỳ vọng sự đối đầu chiến lược này sẽ tự động khép lại khi xung đột tại Ukraine kết thúc là một nhận định thiếu thực tế.

Trước diễn biến an ninh ngày càng phức tạp, giới chức tình báo Đức đang thúc giục chính quyền đẩy nhanh tiến trình cải cách sâu rộng khuôn khổ pháp lý của BND. Do những ràng buộc lịch sử từ sau Thế chiến II, cơ quan này hiện chỉ dừng lại ở vai trò thu thập thông tin đơn thuần mà chưa được phép tiến hành các biện pháp phá hoại hay chủ động vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng. Nhằm tháo gỡ rào cản hiện tại, chính phủ Đức đã cam kết ban hành gói cải cách ngay trong mùa thu hoặc mùa đông năm nay, tạo điều kiện cho BND có thêm thẩm quyền chủ động ứng phó trước các mối đe dọa mới.