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Tình báo Đức cảnh báo nguy cơ đối đầu vũ trang với Nga, thúc đẩy mở rộng quyền hạn

Thứ Ba, 07:47, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngày 05/10, trong phiên điều trần thường niên trước Quốc hội, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), Martin Jäger đã đưa ra những đánh giá nghiêm trọng về chiều hướng leo thang căng thẳng với Nga, đồng thời kêu gọi mở rộng thẩm quyền hoạt động cho cơ quan này.

Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khiến Berlin đứng trước nguy cơ thực tế bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực trực tiếp. Lãnh đạo BND nhấn mạnh hiện không có quốc gia nào tạo ra mối đe dọa trực diện, toàn diện và rõ ràng đối với an ninh nước Đức như Nga, dẫn chứng điển hình là vụ âm mưu tấn công bất thành tại Leipzig vào mùa hè vừa qua.

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Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào NATO. Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là các quốc gia vùng Baltic sẽ trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp từ phía Nga nhằm thăm dò phản ứng và tính gắn kết của Liên minh quân sự. Ông Jäger cũng cảnh báo việc kỳ vọng sự đối đầu chiến lược này sẽ tự động khép lại khi xung đột tại Ukraine kết thúc là một nhận định thiếu thực tế.

Trước diễn biến an ninh ngày càng phức tạp, giới chức tình báo Đức đang thúc giục chính quyền đẩy nhanh tiến trình cải cách sâu rộng khuôn khổ pháp lý của BND. Do những ràng buộc lịch sử từ sau Thế chiến II, cơ quan này hiện chỉ dừng lại ở vai trò thu thập thông tin đơn thuần mà chưa được phép tiến hành các biện pháp phá hoại hay chủ động vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng. Nhằm tháo gỡ rào cản hiện tại, chính phủ Đức đã cam kết ban hành gói cải cách ngay trong mùa thu hoặc mùa đông năm nay, tạo điều kiện cho BND có thêm thẩm quyền chủ động ứng phó trước các mối đe dọa mới.

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Đức tăng quyền cho các Cơ quan tình báo trước các mối đe dọa từ nước ngoài

VOV.VN - Ngày 12/8, Chính phủ Đức thông qua dự luật cải cách sâu rộng hệ thống tình báo, nhằm ứng phó gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các mối đe dọa hỗn hợp. Chính phủ Đức đánh giá đây là đợt sửa đổi toàn diện nhất đối với khuôn khổ pháp lý của các Cơ quan tình báo liên bang trong lịch sử nước này.

 

Anh Tuấn/VOV-Paris
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