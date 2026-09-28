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Tòa án Hiến pháp Thái Lan giữ nguyên kết quả Tổng tuyển cử 2026

Thứ Hai, 20:32, 28/09/2026
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VOV.VN - Chiều 28/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết khẳng định việc Ủy ban Bầu cử (EC) sử dụng mã QR và mã vạch trên phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 08/02/2026 không vi phạm Hiến pháp, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền tự do và nguyên tắc bỏ phiếu kín của cử tri.

Phán quyết được đưa ra tại phiên tòa công khai, liên quan đến 22 đơn khiếu nại cho rằng các mã QR và mã vạch trên phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026 có thể truy ngược danh tính cử tri. Tuy nhiên, cả 9 thẩm phán đều nhất trí rằng mã QR hợp hiến; riêng với mã vạch trên phiếu bầu danh sách đảng, 8 thẩm phán đồng ý và 1 thẩm phán có ý kiến khác.

Theo Tòa án, các mã vạch được dùng cho mục đích quản lý, kiểm đếm và phân bổ phiếu, giúp ngăn chặn gian lận, không nhằm theo dõi lựa chọn của từng cử tri. Tòa án cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy việc liên kết thông tin cá nhân với nội dung lá phiếu.

toa an hien phap thai lan giu nguyen ket qua tong tuyen cu 2026 hinh anh 1
Ảnh: Thai Enquirer

Cuộc bầu cử ngày 8/2/2026 có gần 38 triệu cử tri tham gia, với kết quả Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin Charnvirakul giành hơn 290/500 ghế Hạ viện, đủ cơ sở thành lập chính phủ liên minh.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đồng thời yêu cầu EC tiếp tục tăng cường biện pháp bảo quản phiếu bầu và rà soát thiết kế phiếu trong các kỳ bầu cử sau để nâng cao minh bạch, củng cố niềm tin cử tri.

Phán quyết ngày 28/9 không chỉ giữ nguyên kết quả bầu cử, loại bỏ nguy cơ tái bầu cử, mà còn được xem là bước ngoặt quan trọng đối với cục diện chính trị - kinh tế Thái Lan giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, giúp đất nước duy trì ổn định, tạo đà phục hồi kinh tế và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

 

PV/VOV-Bangkok
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