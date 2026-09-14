Tổng thống Mỹ dự kiến dỡ bỏ thuế 15% đối với rượu whiskey Ireland

Phát biểu tại lễ trao giải golf Ireland mở rộng (Irish Open), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều người, trong đó có các vận động viên golf, đã đề nghị ông dỡ bỏ mức thuế đối với rượu whiskey của Ireland và ông sẽ quyết định thực hiện việc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Ireland hôm 13/9. Nguồn: Reuters

Hiện nay tại Mỹ, rượu whiskey Ireland chịu mức thuế 15%, do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mức thuế này sẽ được dỡ bỏ.

Trước đó, Hiệp hội Whiskey Ireland hồi tháng 5 đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế trên, cho rằng động thái này sẽ hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Mỹ kinh doanh các sản phẩm của Ireland, đồng thời giảm sự bất ổn đối với người tiêu dùng.

Cũng trong tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã thông báo dỡ bỏ một số mức thuế đối với rượu whiskey của Vương quốc Anh, bao gồm rượu Scotch và các loại rượu mạnh sản xuất tại Bắc Ireland.