English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ dự kiến dỡ bỏ thuế 15% đối với rượu whiskey Ireland

Thứ Hai, 07:06, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết có kế hoạch dỡ bỏ mức thuế 15% đối với rượu whiskey của Ireland, hiện được áp dụng theo chính sách thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. 

Phát biểu tại lễ trao giải golf Ireland mở rộng (Irish Open), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều người, trong đó có các vận động viên golf, đã đề nghị ông dỡ bỏ mức thuế đối với rượu whiskey của Ireland và ông sẽ quyết định thực hiện việc này.

tong thong my du kien do bo thue 15 doi voi ruou whiskey ireland hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Ireland hôm 13/9. Nguồn: Reuters

Hiện nay tại Mỹ, rượu whiskey Ireland chịu mức thuế 15%, do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mức thuế này sẽ được dỡ bỏ.

Trước đó, Hiệp hội Whiskey Ireland hồi tháng 5 đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế trên, cho rằng động thái này sẽ hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Mỹ kinh doanh các sản phẩm của Ireland, đồng thời giảm sự bất ổn đối với người tiêu dùng.

Cũng trong tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã thông báo dỡ bỏ một số mức thuế đối với rượu whiskey của Vương quốc Anh, bao gồm rượu Scotch và các loại rượu mạnh sản xuất tại Bắc Ireland.

 

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga
Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng đánh phá các cơ sở dầu diesel của Nga do lo ngại thiếu hụt nhiên liệu.

Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng đánh phá các cơ sở dầu diesel của Nga do lo ngại thiếu hụt nhiên liệu.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran
Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hề hối tiếc về quyết định phát động cuộc chiến với Iran và nói thêm rằng “nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như vậy”.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hề hối tiếc về quyết định phát động cuộc chiến với Iran và nói thêm rằng “nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như vậy”.

Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz
Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 chỉ trích các đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz

Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 chỉ trích các đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.

Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức
Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 cho rằng, chiến thắng của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang cuối tuần qua là nhờ các quy định về nhập cư “kinh khủng”.”

Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức

Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 cho rằng, chiến thắng của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang cuối tuần qua là nhờ các quy định về nhập cư “kinh khủng”.”

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ