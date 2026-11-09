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Carrick quyết không từ chức sau chuỗi kết quả thất vọng cùng MU

Thứ Hai, 09:56, 09/11/2026
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VOV.VN - Dù trải qua chuỗi trận với kết quả đầy thất vọng nhưng HLV Michael Carrick khẳng định không từ chức và sẽ sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.

MU có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa khi có trận hoà 4-4 trước Aston Villa trên sân nhà ở vòng 10 ngoại hạng Anh 2026/27. “Quỷ đỏ” đã có 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng tại ngoại hạng Anh, đang đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng.

carrick quyet khong tu chuc sau chuoi ket qua that vong cung mu hinh anh 1
HLV Michael Carrick không từ chức dù MU đang có kết quả không tốt (Ảnh: Reuters)

Sau trận hoà Aston Villa, HLV Carrick có màn trả lời phỏng vấn đầy căng thẳng khi được đề cập về tương lai: “Chúng tôi đều hiểu được tình thế hiện taiaj rằng chưa giành đủ chiến thắng. Nhưng tôi vẫn hướng về phía trước, tiếp tục làm việc nhưng chúng tôi vẫn đang làm, cho thấy những khía cạnh tốt ngay trong trận đấu vừa qua, hạn chế lỗi và giành chiến thắng trên sân”.

Đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng, MU hiện tại đang có vị trí thấp nhất sau 10 vòng đấu kể từ mùa giải 1986/87 khi đứng ở vị trí thứ 20. Ngoài ra, MU cũng không thực sự thi đấu tốt ở cúp C1 châu Âu khi đang đứng ở vị trí 17 trong vòng bảng.

HLV Carrick sau đó một lần nữa nhấn mạnh về việc MU có thể xoay chuyển tình thế: “Một tram phần trăm. Tôi nghĩ chúng tôi thừa sức. Những bàn thắng sẽ thay đổi trận đấu và chúng tôi cần cải thiện điều này. Hiện tại, chúng tôi ở một số thời điểm đâng tự làm khó mình”.

“Tôi hoàn toàn rõ ràng về định hướng của câu lạc bộ, đơn giản là giành chiến thắng. Bóng đá là những khoảnh khắc, là những điều diễn ra ở hai khung thành. Chúng tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi những bàn thua. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi tốt, thậm chí là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian và thực sự thất vọng khi không giành chiến thắng”.

MU sẽ có quãng nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu được dự đoán rất khó khăn trên sân của Liverpool vào ngày 22/11.

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PV/VOV.VN
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