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Trực tiếp PSG vs Barca Cúp C1 châu Âu: Đỉnh cao bóng đá thế giới

Thứ Ba, 14:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận PSG vs Barca thuộc khuôn khổ lượt trận 3 vòng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 02h00 ngày 21/10 trên sân vận động Công viên các Hoàng tử, Paris, Pháp.

Tường thuật trực tiếp trận PSG vs Barca thuộc khuôn khổ lượt trận 3 vòng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 02h00 ngày 21/10 trên sân vận động Công viên các Hoàng tử.

10:00
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Nếu có một đội bóng đủ sức ngăn chặn Barca ở thời điểm hiện tại, PSG chắc chắn là một trong những ứng viên hàng đầu. Đội bóng của Luis Enrique đang duy trì phong độ ấn tượng, đặc biệt tại Cúp C1 châu Âu, nơi họ đã ghi 10 bàn sau hai lượt trận. Sau chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava, PSG tiếp tục đánh bại Man City 4-2 ngay tại Etihad, qua đó khẳng định sức mạnh trước một đối thủ có đẳng cấp. 

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Ảnh: Reuters. 

Chiến thắng trước Man City đặc biệt đáng chú ý bởi cách PSG kiểm soát trận đấu. Họ không cần đẩy đội hình lên tấn công liên tục nhưng vẫn có thể đưa bóng vượt qua sức ép của đối phương bằng những pha phối hợp nhanh và khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền vệ.

Về phần Barca, đội bóng của Hansi Flick vừa đè bẹp Betis 5-2 trên sân khách để nâng thành tích La Liga lên 9 trận toàn thắng, giành trọn 27 điểm và ghi tới 39 bàn. Chỉ trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường, Barca đã ghi 12 bàn vào lưới Getafe, Galatasaray và Betis. Sức tấn công ấy khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải dè chừng. 

Điều khiến Barca nguy hiểm là họ không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân trên hàng công. Lamine Yamal vẫn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất bên cánh phải, nhưng Gabriel Jesus, Anthony Gordon, Rodri hay Dani Olmo đều có thể trực tiếp tham gia ghi bàn. Trước Betis, có tới 5 cầu thủ khác nhau lập công, trong đó Yamal ghi bàn mở tỷ số còn Jesus tiếp tục thể hiện khả năng kết thúc sắc bén.

Về lực lượng, PSG sẽ vắng Senny Mayulu và Alessandro Longoni khi họ gặp vấn đề sức khỏe. Nuno Mendes cũng chắc chắn không thể ra sân. 

Về phần Barca, Raphinha và Frenkie de Jong đã trở lại danh sách đăng ký ở trận gặp Betis sau thời gian điều trị chấn thương. Raphinha thậm chí được tung vào sân trong hiệp 2. Andreas Christensen và Roony Bardghji vẫn chưa sẵn sàng thi đấu. Eric Garcia gặp vấn đề thể lực ở cuối trận thắng Betis và sẽ vắng mặt. Trong khi đó, Kounde cũng sẽ là cái tên không thể thi đấu trận này. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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