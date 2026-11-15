Lịch thi đấu cúp C1 Đông Nam Á: CAHN gặp đội bóng Malaysia

Lịch thi đấu cúp C1 Đông Nam Á được người hâm mộ quan tâm khi CAHN sẽ có màn so tài với Johor Darul Tazim (JDT), đội bóng được đánh giá mạnh bậc nhất Malaysia thời điểm hiện tại. Với lực lượng mạnh gồm nhiều ngoại binh chất lượng, JDT thống trị bóng đá Malaysia khi liên tiếp vô địch, cũng như đang là ĐKVĐ giải VĐQG Malaysia.

CAHN chạm trán đối thủ mạnh JDT tại cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Như Đạt)

Đây là thử thách lớn với CAHN dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Quãng nghỉ FIFA Days tháng 11/2026 giúp các cầu thủ CAHN có thời gian hồi phục thể lực sau khi cày ải liên tục ở nhiều đấu trường thời gian qua.

Nếu giành chiến thắng trước JDT, CAHN có lợi thế rất lớn trong việc giành suất vào tứ kết giải đấu. Trước đó, thầy trò HLV Polking gây ấn tượng khi vượt qua Lion City Sailors (Singapore) ngay trên sân khách.

Một đại diện khác của bóng đá Việt Nam là CA TP.HCM cũng có trận đấu đáng chú ý khi tiếp đón Buriram United (Thái Lan) trên sân nhà. Đây là thách thức rất lớn khi đại diện bóng đá Thái Lan vô địch cúp C1 Đông Nam Á trong hai mùa gần nhất.

Dù vậy với việc được chơi trên sân nhà cũng như lịch thi đấu không quá dày, CA TP.HCM hoàn toàn có thể vượt qua được đối thủ. Thời gian trước đó, Buriram United phải trải qua lịch thi đấu khá dày khiến thể lực các cầu thủ bị bào mòn không ít.

Lịch thi đấu cúp C1 Đông Nam Á 2026/27:

18/11 18h00 CA TP.HCM - Buriram United

18/11 18h30 Tampines Rovers - Ratchaburi

18/11 19h00 Borneo - Manila Digger

19/11 19h00 Persib Bandung - Shan United

19/11 19h00 Svay Rieng - Port FC

19/11 19h30 CAHN - JDT