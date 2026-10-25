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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/10: Binh chủng Thông tin đăng quang giải VĐQG

Chủ Nhật, 21:28, 25/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/10: Binh chủng Thông tin đăng quang giải VĐQG Việt Nam 2026 sau khi đánh bại đội Hà Nội 3-1 ở trận chung kết.

Trận chung kết bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam 2026 là màn đọ sức được chờ đợi giữa Binh chủng Thông tin và Hà Nội, 2 đội bóng đã có những màn thể hiện tốt ở vòng bán kết. 

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Ngoại binh Thomas (số 12) góp công lớn giúp Binh chủng Thông tin vô địch giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026. (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam). 

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ set đầu tiên với những pha bóng ăn miếng, trả miếng của cầu thủ đôi bên. 2 ngoại binh Thomas (Binh chủng Thông tin) và Mihajlovic (Hà Nội) liên tục để lại dấu ấn với những pha ghi điểm liên tiếp. Cuối cùng pha chắn bóng thành công ở vị trí số ba đã mang về chiến thắng 27-25 cho Binh chủng Thông tin ở set 1. 

Sang set 2, Thomas tiếp tục là cây ghi điểm chủ lực, giúp Binh chủng Thông tin dẫn trước đối thủ rất xa. Trong khi đó, Mihajlovic ở tuổi 36 có dấu hiệu xuống thể lực và không thể hiện được nhiều. Binh chủng Thông tin thắng 25-17.

Trong set 3, ở tình thế không còn gì để mất, Hà Nội có những sự điều chỉnh chiến thuật khi Mihajlovic sang vị trí đối chuyền và điều đó đã phát huy hiệu quả. Hà Nội hoàn toàn vượt trội từ sớm và thắng set 3 với điểm số 25-16. 

Đến set 4, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, Binh chủng Thông tin có ưu thế hơn khi sở hữu ngoại binh Erica Pritchard để xoay tua với Thomas. Thầy trò HLV Phạm Văn Long thường xuyên dẫn trước từ 2 đến 3 điểm. Ngoài những pha ghi điểm của các ngoại binh, Kiều Trinh cũng ghi được những điểm số quan trọng, góp phần giúp Thông tin giành chiến thắng 25-19 ở set 4. 

Giành thắng lợi 3-1 sau 4 set đấu và gần 2 giờ tranh tài, Binh chủng Thông tin bước lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam 2026 một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 13 trong lịch sử, đội bóng chuyền nữ Thông tin vô địch giải quốc nội. 

PV/VOV.VN
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