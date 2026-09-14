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Kết quả bóng đá hôm nay 14/9: Barcelona thắng trận thứ năm liên tiếp

Thứ Hai, 06:30, 14/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Barcelona có chiến thắng thứ năm liên tiếp để vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/9 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ngoài trận derby thành Manchester, Barcelona vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Levante tại La Liga.

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Barcelona vượt qua Levante (Ảnh: Reuters)

Ngay ở phút thứ 5, Xavi Espart đã ghi bàn mở tỉ số với cú sút đập chân cầu thủ Levante đổi hướng. Lamine Yamal sau đó toả sáng với cú đúp bàn thắng ở phút 19 và 48, giúp Barcelona dễ dàng dẫn trước với ba bàn cách biệt.

Sau khi có ba bàn, Barcelona chơi có phần chậm lại, tạo điều kiện cho Levante kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Lần lượt Ivan Romero và Roger Brugue ghi bàn giúp đội chủ nhà rút ngắn tỉ số.

Tuy nhiên đến phút 90+2, Karim Adeyemi đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Barcelona, cũng là chiến thắng thứ năm liên tiếp tại La Liga 2026/27. Kết quả này giúp Barcelona vững vàng ở vị trí đầu bảng khi hơn đội đứng sau là Real Madrid khoảng cách 3 điểm.

Nhà ĐKVĐ cúp C1 châu Âu là PSG sau chuỗi trận thất vọng đầu mùa (1 hoà, 2 thua) đã có chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres giúp PSG vượt qua Brest trên sân khách, qua đó có chiến thắng tối thiểu để vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Ligue 1.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/9:

Ngoại hạng Anh

Coventry 0-5 Brighton

MU 0-1 Man City

Serie A

Lecce 3-2 Monza

Napoli 1-0 Bologna

Sassuolo 3-2 Juventus

La Liga

Celta Vigo 1-1 Malaga

Levante 2-4 Barcelona

Getafe 1-1 Deportivo

Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid

Bundesliga

Leipzig 5-0 Hamburger

Elversberg 1-2 Bayern Munich

Ligue 1

Lille 2-0 Estac Troyes

Le Mans 2-2 Lens

Stade Brestois 0-1 PSG

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