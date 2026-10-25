Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng

Trong trận đấu tâm điểm vòng 5 V-League 2026/2027, Ninh Bình đã tạo ra thế trận cầm bóng lấn lướt và chơi dồn ép CLB CA TP.HCM. Tuy nhiên, đội khách đã cho thấy sự lỳ lợm khi phòng ngự kín kẽ, đứng vững trước áp lực rồi vùng lên ở cuối trận.

Phút 83, Yamga vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài xác định cầu thủ CLB CA TP.HCM đã rơi vào thế việt vị.

Dẫu vậy, CLB CA TP.HCM không phải tiếc nuối lâu. Phút 90+5, đội khách phản công sắc bén và Cummings ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình.

Thất bại này khiến Ninh Bình (10 điểm, hiệu số +4) chính thức mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League và rơi xuống đứng thứ 4. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM (10 điểm, hiệu số +3) vươn lên đứng thứ 5.

Tiền đạo Cummings là người hùng giúp CLB CA TP.HCM thắng Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội FC sớm rơi vào cảnh thiếu người khi tới làm khách của Đà Nẵng. Trung vệ Anh Tiệp lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ngay sát vòng cấm ở phút 18.

Được chơi hơn người, Đà Nẵng đã tận dụng thành công lợi thế để giành chiến thắng 1-0. Tiền đạo Saponjic là người hùng giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm với pha đi bóng và dứt điểm tinh tế ở phút 45’+3.

Đáng chú ý, trọng tài còn rút thẻ đỏ với Võ Huy Toàn sau pha va chạm với Adriel ở phút 76 nhưng sau đó VAR can thiệp và cầu thủ Đà Nẵng chỉ lĩnh thẻ vàng.

Với kết quả này, Hà Nội FC rơi xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League khi có cùng 6 điểm như Đà Nẵng (thứ 9) nhưng xếp dưới đối phương do kém chỉ số phụ.

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19:42 Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1. TRỰC TIẾP MU 0-0 Bournemouth: Dồn ép nghẹt thở VOV.VN - Trực tiếp MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford. Trực tiếp Barca vs Real Madrid: Chờ đợi bữa tiệc bàn thắng ở Siêu kinh điển VOV.VN - Trực tiếp Barca vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 trên sân Camp Nou. 10:59 Ninh Bình đã tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi SLNA và Nam Định có chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng Cố đô cần giành chiến thắng hoặc ít nhất có 1 điểm trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM để lấy lại ngôi đầu bảng. Bên cạnh đó, Hoàng Đức và các đồng đội hẳn đang quyết tâm "phục thù" CLB CA TP.HCM sau khi đã có 2 kết quả không như ý trước đối thủ này ngay trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2025/2026. Mùa trước, Ninh Bình đã bị CLB CA TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, sau đó lại thua đối phương 1-2 ở chung kết Cúp Quốc gia. Cơ sở để Ninh Bình hướng tới kết quả như ý trước CLB CA TP.HCM là thành tích bất bại ở V-League mùa này (3 thắng, 1 hòa) cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ rất cao. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Hoàng Đức đều ghi bàn cho Ninh Bình. Ở chiều ngược lại, CLB CA TP.HCM đang tạm đứng thứ 6 với 7 điểm và có thể vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng V-League nếu giành chiến thắng trước Ninh Bình. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở mọi đấu trường tại mùa giải này. Về lực lượng, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đều chịu tổn thất vì thẻ phạt. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng ngoại binh Lucas Turci còn đội khách không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Đức Phú. 17:38 Ảnh: VPF Các cầu thủ khởi động. (Ảnh: Hoài Thương) Trận đấu giữa Ninh Bình và CLB CA TP.HCM thu hút đông đảo khán giả tới sân. (Ảnh: Hoài Thương) Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô là một trong những nhân tố được chú ý đặc biệt. (Ảnh: Hoài Thương) Mùa trước, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đã tạo ra 2 trận đấu rất hấp dẫn ở V-League và Cúp Quốc gia trên sân Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương) Clip: Hoài Thương 18:04 Trận đấu bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng CLB Ninh Bình nhận các danh hiệu tập thể và cá nhân tháng 9/2026 tại V-League. (Ảnh: Hoài Thương) Hình ảnh đẹp trên khán đài sân Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương) 18:10 5': Chủ nhà ép sân!!! Ninh Bình nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và triển khai những pha phối hợp hướng tới mũi nhọn Lucao. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM chủ trương lùi sâu phòng ngự và chơi kín kẽ. Tiền đạo Lucao của Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương) 18:17 11': Nguy hiểm!!! CLB CA TP.HCM phản công sau khi bẻ gãy đợt tấn công trung lộ của Ninh Bình. Đào Quốc Gia tung cú sút xa chệch mục tiêu. 18:21 15': Williams Minh Hoàng lùi về phòng ngự!!! Tiền đạo Việt kiều đánh đầu giải nguy cho CLB CA TP.HCM sau pha đá phạt của Trương Tiến Anh. 18:26 20': Phòng ngự ấn tượng!!! Trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt xuất hiện kịp thời để ngăn chặn pha phối hợp ném biên vào vòng cấm của Ninh Bình. 18:27 21': CLB CA TP.HCM phản công!!! Cummings vượt qua 1 hậu vệ rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đập chân đối phương đi ra ngoài. 18:28 22': Nỗ lực bất thành!!! CLB CA TP.HCM phối hợp đá phạt góc rất khó chịu nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm và hàng thủ Ninh Bình đã chơi cảnh giác. Ảnh: Hoài Thương 18:31 26': KHÔNG VÀO!!! Lucao đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải của Trương Tiến Anh. Ảnh: Hoài Thương 18:33 29': Patrik Lê Giang trổ tài cứu thua!!! Thủ môn của CLB CA TP.HCM bay người cản phá cú sút uy lực từ Quốc Việt. Thủ môn Patrik Lê Giang. (Ảnh: Hoài Thương) 18:43 35': Đội khách vùng lên!!! CLB CA TP.HCM bất ngờ đẩy cao đội hình và liên tục kiếm về những tình huống phạt góc. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm thể hiện khả năng chỉ huy hàng phòng và cùng Ninh Bình hóa giải những đợt tấn công của đối phương. 18:48 41': Chủ nhà thận trọng!!! Cặp hậu vệ biên của Ninh Bình không còn dâng cao tấn công như trước sau khi CLB CA TP.HCM tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm ở quãng thời gian cuối hiệp 1. 18:50 CẬP NHẬT!!! Đà Nẵng 1-0 Hà Nội FC Ở trận đấu cùng giờ, Saponjic ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng sau pha đi bóng và dứt điểm tinh tế ở phút 45+3. Trước đó, Hà Nội FC đã phải chơi thiếu người từ phút 18 khi trung vệ Anh Tiệp lĩnh thẻ đỏ vì pha phạm lỗi sát vòng cấm. 18:51 45': Thế trận giằng co!!! Ninh Bình và CLB CA TP.HCM chủ động giảm tốc độ, thi đấu kín kẽ khi giờ nghỉ đã cận kề. Quãng thời gian cuối hiệp 1 diễn ra rất chặt chẽ. (Ảnh: Hoài Thương) 18:53 Hiệp 1 kết thúc!!! Ninh Bình và CLB CA TP.HCM bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. 19:07 Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB CA TP.HCM giao bóng 19:08 46': Ninh Bình điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Tiền đạo Ngọc Mỹ vào thay tiền vệ Thành Chung. 19:14 50': Đáng tiếc!!! CLB CA TP.HCM có đợt lên bóng sáng nước nhưng Cummings lại chuyền bóng lỗi khiến Williams Minh Hoàng lỡ trớn và Hoàng Đức lập tức lùi về giải nguy cho Ninh Bình. 19:17 53': Ninh Bình ép sân!!! Friday và Ngọc Mỹ liên tiếp có 2 pha đánh đầu chệch cột dọc sau những quả tạt từ cánh phải. Ảnh: Hoài Thương 19:18 55': CLB CA TP.HCM đáp trả!!! Minh Trọng thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu chệch mục tiêu. 19:22 59': Nguy hiểm!!! Lucao vượt qua 2 cầu thủ CLB TP.HCM rồi tung cú sút, bóng đập chân đối phương đổi hướng đi vọt xà ngang. Ảnh: Hoài Thương 19:24 61': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Đức bất ngờ băng lên từ tuyến hai rồi tung cú sút nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã bắt gọn bóng. Ảnh: Hoài Thương 19:28 65': CLB CA TP.HCM thay người!!! Aldair và Đào Quốc Gia rời sân nhường chỗ cho Gomes và Yamga. 19:33 69': Nguyễn Tài Lộc tái xuất sau chấn thương!!! Tiền đạo này vào thế chỗ Quốc Việt và có sự trở lại sau chấn thương gặp phải khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, ban huấn luyện Ninh Bình cũng đưa Văn Thuận vào thay Lê Phát. 19:39 75': Thẻ vàng!!! Gomes đốn ngã Trương Tiến Anh ở cánh phải để ngăn đối phương tiến vào vòng cấm CLB CA TP.HCM. Trước đó, các cầu thủ Ninh Bình đã có pha phối hợp chồng biên rất ăn ý để Trương Tiến Anh thoát xuống. 19:46 83': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Yamga đưa bóng vào lưới Ninh Bình nhưng trọng tài xác định cầu thủ CLB CA TP.HCM đã việt vị. Ảnh: Hoài Thương Ảnh: Hoài Thương Ảnh: Hoài Thương 19:48 86': Ninh Bình đáp trả!!! Lucao đánh đầu trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang. 19:53 90': CLB CA TP.HCM thót tim!!! Các cầu thủ Ninh Bình liên tiếp có 2 pha uy hiếp khung thành nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. 19:58 90'+5: VÀO!!! Ninh Bình 0-1 CLB CA TP.HCM Đội khách phản công sắc bén sau khi các cầu thủ Ninh Bình phối hợp lỗi. Olaha Mạnh Đức thực hiện đường chuyền dọn cỗ, Cummings thoát xuống đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm và tung cú dứt điểm thành bàn từ góc hẹp. Ảnh: Hoài Thương 19:59 HẾT GIỜ!!! CLB CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Ninh Bình.

Hôm nay (25/10), V-League 2026/2027 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 5. Tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chạm trán Hà Nội FC trên sân Chi Lăng. Đội khách hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đã giành được 6 điểm ở 2 vòng gần nhất.

Tại Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ chạm trán CLB CA TP.HCM trong cuộc so tài tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước. Ninh Bình đang có phong độ cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM cũng đang mong muốn tạo nên những kết quả tích cực.

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