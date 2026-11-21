Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/11, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức trên sân cỏ cả nước.

Ảnh: VPF.

Tại V-League, 2 trận đấu của vòng 8 diễn ra hôm nay gồm có: Nam Định vs Hải Phòng FC và Đồng Nai vs Hà Nội FC. 2 trận đấu này đều sẽ bắt đầu lúc 18h.

Các cuộc đọ sức này đều có những điều thú vị mà người hâm mộ có thể chờ đợi. Với trận đấu tại Thiên Trường, Nam Định sẽ củng cố ngôi đầu và tạm thời bứt xa CLB CAHN với khoảng cách 5 điểm khi đội ĐKVĐ tạm nghỉ ở vòng đấu này.

Trong khi đó, Đồng Nai đang hừng hực khí thế sau chiến thắng đầu tiên trong mùa sẽ đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là mục tiêu không phải không thể thực hiện với thầy trò HLV Việt Thắng khi Hà Nội FC vẫn chưa có được sự ổn định, đặc biệt trong những trận đấu trên sân khách trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/11, 3 trận đấu ở vòng 8 giải hạng Nhất diễn ra như sau: Lâm Đồng gặp Sài Gòn FC (15h30), Phú Thọ vs Long An (18h) và CLB TP.HCM vs Huế (18h).

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn