Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng TP.HCM tìm ra nhà vô địch

Ngày 12/7, tại sân Thành Long diễn ra các trận tranh hạng Ba, Chung kết và Lễ trao giải Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026.

Ở chung kết lứa tuổi U13, phường Vũng Tàu vượt qua phường Phú Thạnh với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quí ở phút 22 giúp đại diện phố biển giành chức vô địch cùng phần thưởng 50 triệu đồng. Phường Phú Thạnh nhận giải Nhì trị giá 30 triệu đồng.

Nhà báo Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trao cup cho U13 phường Vũng Tàu. (Ảnh: Dư Hải)

Trong khi đó, ở lứa tuổi U11, phường An Phú thắng đậm phường Phú Mỹ 5-0 để đăng quang và nhận giải thưởng 50 triệu đồng.

Ở các trận tranh hạng Ba, phường Phú Thọ Hòa thắng xã Bình Giã 2-1 (U11), còn phường Bình Tân vượt qua phường Long Trường 3-1 (U13). Mỗi đội nhận giải thưởng 20 triệu đồng.

Như vậy, từ gần 80 đội bóng tham dự vòng loại, 32 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết, giải đấu đã mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong dịp hè.

U11 phường An Phú lên ngôi vô địch. (Ảnh: Dư Hải)

Nhà báo Trương Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết điều đáng mừng nhất không chỉ là tìm ra nhà vô địch mà còn tạo được môi trường để các em vận động, giao lưu, học hỏi và trưởng thành qua từng trận đấu, đồng thời gắn kết các gia đình bằng tình yêu bóng đá.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, giải đấu thành công cả về hình ảnh lẫn chuyên môn. Đây là mùa giải đầu tiên sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính với số lượng đội bóng tham dự đông, quy tụ các đại diện mạnh đến từ khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn. (Ảnh: Dư Hải)

Ông kỳ vọng Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV sẽ tiếp tục được HTV phối hợp cùng các sở, ngành, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và các doanh nghiệp duy trì thường niên, tạo sân chơi cho thiếu nhi và phát hiện những tài năng trẻ cho bóng đá TP.

"Chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ phát triển, duy trì sân chơi lâu dài, đáp ứng được nhu cầu ham thích và tập luyện bóng đá của các em. Đặc biệt là tạo ra sân chơi bổ ích cho các em nhân dịp hè hàng năm. Và thông qua giải đấu, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm và phát hiện những em thực sự có năng khiếu để chúng ta giới thiệu cho các CLB bóng đá chuyên nghiệp tuyển chọn, đào tạo thành nguồn cầu thủ trẻ, tài năng cho bóng đá TP.HCM trong tương lai" - ông Đoàn Minh Xương nói.

250 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 VOV.VN - Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC sẽ diễn ra từ ngày 10-16/8 tại Nhà hát HTV, TP.HCM, quy tụ khoảng 250 cơ thủ trong và ngoài nước. Giải đấu được nâng tầm về quy mô, lần đầu tiên tổ chức trong phim trường với 8 bàn thi đấu.