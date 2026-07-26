Trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam 0-0 Thái Lan: Chung kết SEA V.Cup 2026

10:00

Trận chung kết chặng 2 bóng chuyền SEA V.Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h hôm nay 26/7 (giờ Việt Nam.

Ảnh: SAVA.

Bằng bản lĩnh, sức mạnh ở hàng công và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua khi đánh bại Indonesia ở trận bán kết chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Tiếp đà hưng phấn, Ngọc Thuân cùng các đồng đội đang quyết tâm hướng đến trận chung kết gặp kình địch Thái Lan vào 19h00 ngày hôm nay (26/7).

Nếu giành chiến thắng, bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chạm đến cột mốc lịch sử, chưa bao giờ có được, đó là danh hiệu vô địch 1 chặng của SEA V.Cup.

Hơn hết, nếu vô địch, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sẽ có thêm cơ hội để trở lại với đấu trường châu lục vào năm sau.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn luôn là đối thủ khó chịu với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi ở 2 lần chạm trán tại vòng bảng 2 chặng SEA V.Cup 2026, các cầu thủ Việt Nam luôn là những người thua trận dù đã có những thời điểm thi đấu rất hay.

Do đó, việc duy trì phong độ đỉnh cao trong trận đấu tối qua là điều kiện then chốt nếu đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam muốn tạo nên chiến thắng cùng cột mốc lịch sử.