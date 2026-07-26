Trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam 2-2 Thái Lan: Chung kết SEA V.Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam vs Thái Lan: Chung kết SEA V.Cup 2026 diễn ra lúc 19h ngày 26/7/2026 tại Jakarta, Indonesia.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam vs Thái Lan: Chung kết SEA V.Cup 2026 diễn ra lúc 19h ngày 26/7/2026 tại Jakarta, Indonesia.
Set 5: 6-7: Ngọc Thuân băng lên từ hàng sau nhưng không thắng được tay chắn của đối thủ.
Set 5: 5-4: Nếu như ĐT Việt Nam có Ngọc Thuân thì Thái Lan có Napadet. 2 đội đang so kè từng điểm.
Set 5: 4-2: Ngọc Thuân ghi điểm sau cú đánh chéo sân đầy uy lực.
Set 5: 3-1: Chaiwat của Thái Lan đập bóng ra ngoài.
Set 5: 1-0: Ngọc Thuân ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
Set 4: 15-25: Đội bạn kết thúc set đầu với cú đập bóng uy lực.
Set 4: 14-23: Văn Phương ghi điểm với cú chắn bóng thành công.
Set 4: 11-21: ĐT Việt Nam đang thi đấu với những cầu thủ dự bị. Các trụ cột được rút ra chờ set 5.
Set 4: 10-18: ĐT Việt Nam vừa cắt được chuỗi lên điểm rất dài của đối thủ.
Set 4: 8-11: Napadet ghi điểm giúp Thái Lan dẫn 3 điểm.
Set 4: 8-8: Duy Tuyến chắn bóng chính xác, san bằng tỷ số 8-8.
Set 4: 7-8: ĐT Việt Nam ghi thêm điểm số sau lỗi chạm lưới của đối thủ.
Set 4: 6-6: Văn Phương ghi điểm với cú đập bóng uy lực. Set 4 đang khởi đầu tương đối giằng co.
Set 4: 4-4: Ngọc Thuân đánh bóng bạt tay chắn Thái Lan bay ra ngoài.
Set 4: 0-1: Điểm số đầu tiên set 4 thuộc về Thái Lan.
Set 3: 25-19: Ngọc Thuân dứt điểm trên chắn, ấn định chiến thắng set đấu này cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 24-18: Sau một loạt điểm của Thái Lan, Duy Tuyến đã cắt được điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 23-16: Ngọc Thuân không thể vượt qua được hàng chắn Thái Lan.
Set 3: 22-13: Văn Tiên đập bóng gọn gàng nâng khoảng cách lên 9 điểm.
Set 3: 20-12: Văn Phương chắn bóng thành công, ĐT Việt Nam đang chơi quá tốt.
Set 3: 18-11: ĐT Việt Nam đã dẫn trước 7 điểm sau cú đánh của Ngọc Thuân.
Set 3: 16-10: Đinh Văn Duy phát bóng khó chịu, cầu thủ đội bạn nỗ lực bắt bước một không thành công và sau đó dù cứu bóng bằng chân cũng không thể ngăn cản ĐT Việt Nam ghi điểm.
Set 3: 13-9: Ngọc Thuân đánh bóng không qua được hàng chắn Thái Lan.
Set 3: 11-6: Ngọc Thuân đánh trên chắn đối thủ để ghi điểm.
Set 3: 10-5: ĐT Việt Nam vẫn đang duy trì cách biệt khá lớn sau pha phát bóng không qua lưới của đối thủ.
Set 3: 7-3: ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm để tạo ra khoảng cách khá lớn.
Set 3: 4-3: Ngọc Thuân thay đổi hướng đánh và ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 0-1: Điểm đầu tiên của set 3 thuộc về Thái Lan.
Set 2: 25-23: Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Tiên đã giúp ĐT Việt Nam thắng set 2.
Set 2: 23-21: Văn Phương phát bóng ăn điểm trực tiếp, ĐT Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng set 2 đúng 2 điểm.
Set 2: 21-20: ĐT Việt Nam kiên trì bám đuổi và cuối cùng đã vượt lên với pha chắn bóng của Văn Phương.
Set 2: 18-19: Văn Tiên ghi diểm, ĐT Việt Nam chỉ còn kém đối thủ 1 điểm.
Set 2: 16-17: ĐT Việt Nam ghi liền 2 điểm sau hội ý.
Set 2: 13-16: Napadet bắt bài và chắn bóng thành công cú đập của cầu thủ Việt Nam.
Set 2: 13-14: Cầu thủ Thái Lan phát bóng hỏng.
Set 2: 10-12: Thái Lan bứt phá với pha ghi điểm của Chaiwat.
Set 2: 10-10: 2 đội đang chơi rất giằng co. Các cầu thủ Việt Nam không duy trì được lợi thế quá lâu.
Set 2: 8-6: ĐT Việt Nam vượt lên với khoảng cách 2 diểm sau những tình huống lập công từ Duy Tuyến và Ngọc Thuân.
Set 2: 4-4: Thái Lan nhanh chóng ghi 2 điểm để gỡ hòa 4-4.
Set 2: 4-2: Ngọc Thuân đánh lọt chắn Thái Lan. Đội Việt Nam đang khởi đầu set 2 tốt hơn so với set 1.
Set 2: 1-0: Duy Tuyến ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 22-25: Văn Phương không qua được tay chắn của Napadet. Set 1 kết thúc với thắng lợi cho người Thái.
Set 1: 22-24: Cú đánh của Thế Khải đã bị cầu thủ Thái Lan bắt bài.
Set 1: 22-22: Cú đánh của Ngọc Thuân không qua được hàng chắn đối thủ.
Set 1: 21-20: Thái Lan có liền 2 điểm để rút ngắn khoảng cách. ĐT Việt Nam phải tạm dừng trận đấu để hội ý ở thời điểm then chốt của set 1.
Set 1: 21-18: Cầu thủ Thái Lan phát bóng hỏng.
Set 1: 18-16: Thêm 2 điểm nữa được ghi cho ĐT Việt Nam do công của Ngọc Thuân. Đội bạn đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
Set 1: 16-16: ĐT Việt Nam cũng ngay lập tức có liền 2 điểm để tạm gỡ hòa 16 đều.
Set 1: 14-16: Thái Lan liên tiếp ghi 2 điểm để tái lập thế dẫn trước.
Set 1: 14-14: Ngọc Thuân đập bóng cắm sàn, đưa set đấu về lại thế cân bằng.
Set 1: 13-12: Sau những điểm số đầu tiên liên tục thuộc về Ngọc Thuân, Văn Phương đã tỏa sáng với những điểm số liên tiếp. Sau đó, Thế Khải đã lần đầu tiên giúp các cầu thủ Việt Nam vượt lên trong set 1.
Set 1: 10-11: Sau một tình huống bóng bền giằng co nhất từ đầu trận, Đinh Văn Phương đã ghi điểm với cú đập bóng dọc sân uy lực.
Set 1: 9-11: Lần này đến lượt Duy Tuyến phát bóng hỏng.
Set 1: 7-9: Đến lượt Đinh Văn Phương phát bóng hỏng, Thái Lan vẫn duy trì được lợi thế 2 điểm.
Set 1: 6-8: Thêm một tình huống cầu thủ Thái Lan phát bóng ra ngoài.
Set 1: 5-7: Sau khi đập bóng ghi điểm, Napadet của Thái Lan đã phát bóng hỏng.
Set 1: 4-6: Vẫn là Ngọc Thuân ghi điểm với cú đánh bạt chắn của Thái Lan.
Set 1: 3-4: Ngọc Thuân tiếp tục ghi điểm. Cả 3 điểm của ĐT Việt Nam đều thuộc về số 17.
Set 1: 1-2: Ngọc Thuân đập bóng ghi điểm, rút ngắn tỷ số.
Set 1: 0-1: Thái Lan ghi điểm đầu tiên trong trận với cú chắn bóng chính xác.
Trận chung kết chặng 2 bóng chuyền SEA V.Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h hôm nay 26/7 (giờ Việt Nam.
Bằng bản lĩnh, sức mạnh ở hàng công và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua khi đánh bại Indonesia ở trận bán kết chặng 2 SEA V.Cup 2026.
Tiếp đà hưng phấn, Ngọc Thuân cùng các đồng đội đang quyết tâm hướng đến trận chung kết gặp kình địch Thái Lan vào 19h00 ngày hôm nay (26/7).
Nếu giành chiến thắng, bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chạm đến cột mốc lịch sử, chưa bao giờ có được, đó là danh hiệu vô địch 1 chặng của SEA V.Cup.
Hơn hết, nếu vô địch, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sẽ có thêm cơ hội để trở lại với đấu trường châu lục vào năm sau.
Tuy nhiên, Thái Lan vẫn luôn là đối thủ khó chịu với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi ở 2 lần chạm trán tại vòng bảng 2 chặng SEA V.Cup 2026, các cầu thủ Việt Nam luôn là những người thua trận dù đã có những thời điểm thi đấu rất hay.
Do đó, việc duy trì phong độ đỉnh cao trong trận đấu tối qua là điều kiện then chốt nếu đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam muốn tạo nên chiến thắng cùng cột mốc lịch sử.
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