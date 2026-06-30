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TRỰC TIẾP Brazil 0-1 Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026: Đại địa chấn ở Houston

Thứ Ba, 00:32, 30/06/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ.

00:36
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 1
Sano dứt điểm tung lưới thủ môn Alisson Becker bên phía Brazil (Ảnh: Reuters)
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 2
Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau bàn mở tỷ số (Ảnh: Reuters)
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 3
Sano ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: Reuters)
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 4
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 5
Ảnh: Reuters
00:30

29': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Các cầu thủ Brazil chuyền bóng hỏng để Sano cắt bóng và đột phá vào trung lộ từ vòng tròn giữa sân trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải, găm bóng chìm vào góc xa, tung lưới thủ môn Alisson Becker, mở tỷ số cho Nhật Bản !!!

00:28

27': Đánh đầu !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nhật Bản để Ayase bật cao dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Alisson Becker bên phía Brazil.

00:24

23': Bế tắc !!! Khoảng thời gian bế tắc của các cầu thủ Brazil trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Suzuki bên phía Nhật Bản.

00:15
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 6
Nhật Bản chơi phòng ngự - phản công đầy chủ động trước Brazil (Ảnh: Reuters)
00:14

14': Nguy hiểm !!! Matheus Cunha dứt điểm chân trái sát mép vòng cấm đưa bóng chìm vào góc gần khiến thủ môn Suzuki đã phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Nhật Bản.

00:11

10': Không được !!! Bruno Guimarães thoải mái khống chế bóng sau pha treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Brazil từ Danilo, trước khi tung ra cú sút chân trái uy lực nhưng bóng trúng mặt đồng đội bật ra hết sức đáng tiếc.

00:05
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 7
Nhật Bản đang nhập cuộc đầy tự tin dù phải đối đầu Brazil (Ảnh: Reuters)
00:03

2': Cơ hội !!! Hậu vệ Nhật Bản mất bóng ngay trước vòng cấm bên phần sân nhà tạo cơ hội cho Bruno Guimarães thoát xuống dứt điểm chân trái đưa bóng chạm chân Taniguchi đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Suzuki.

00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Brazil ra sân trong trang phục áo vàng - quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Nhật Bản mặc áo trắng - quần đen.

23:12
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 8
CĐV Brazil và Nhật Bản đang mở hội trên các khán đài sân Houston ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 9
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 10
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 11
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 12
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 13
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 14
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 15
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
23:05

Đội hình ra sân:

Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius Jr.

Nhật Bản (3-4-2-1): Zion Suzuki; Tomiyasu, Toniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Junya Ito, Maeda; Ueda.

22:27
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Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 19
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 20
Ảnh: Reuters
trUc tiEp brazil 0-1 nhat ban vong 32 doi world cup 2026 Dai dia chan o houston hinh anh 21
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Các CĐV Nhật Bản có mặt rất sớm ở sân Houston ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
12:24
 

 

12:24
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12:23

Nếu nhìn vào tên tuổi, Brazil rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Đội bóng của Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius, Matheus Cunha. Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng. Trước một Nhật Bản được tổ chức cực kỳ khoa học, Selecao sẽ phải vượt qua bài kiểm tra chiến thuật khó hơn rất nhiều so với những gì họ từng trải qua ở vòng bảng.

Sức mạnh lớn nhất của Brazil nằm ở khả năng tạo đột biến. Vinicius, Cunha hay Rayan đều có thể phá vỡ thế cân bằng bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý giàu cảm hứng. Tuy nhiên, càng nhiều ngôi sao, Brazil càng có xu hướng đẩy cao đội hình để tạo áp lực liên tục. Đó cũng chính là điều Nhật Bản chờ đợi.

Samurai xanh không phải mẫu đội bóng thích kiểm soát bóng quá nhiều. Họ xây dựng lối chơi trên nền tảng của một khối đội hình cực kỳ chặt chẽ, thu hẹp tối đa khoảng trống ở trung lộ trước khi tung ra những đòn phản công với tốc độ rất cao. Chỉ cần đoạt bóng thành công, các đường chuyền thẳng đứng lập tức được triển khai, còn các cầu thủ tuyến trên liên tục di chuyển không bóng và hoán đổi vị trí để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Đó là lý do Brazil phải đặc biệt cẩn trọng với khoảng trống phía sau hàng tiền vệ cũng như hai hậu vệ biên. Nếu những mũi tấn công của Selecao dâng quá cao mà không có sự cân bằng trong khâu phòng ngự, Nhật Bản đủ khả năng trừng phạt bằng những pha chuyển trạng thái chỉ trong vài giây. Khi ấy, cặp trung vệ Brazil sẽ phải đối mặt với bài toán rất khó: vừa giữ cự ly đội hình, vừa theo kèm những tiền đạo Nhật liên tục đổi hướng di chuyển ở 1/3 sân cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng hiểu rằng chỉ cần để lộ một khoảng trống, họ sẽ phải trả giá trước chất lượng cá nhân vượt trội của Brazil. Vì vậy, đội bóng châu Á gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với khối phòng ngự đồng bộ, ưu tiên bọc lót theo vị trí thay vì lao vào tranh chấp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là khóa những pha cắt vào trung lộ của các tiền đạo cánh Brazil, đồng thời hạn chế tối đa các quả căng ngang sệt vốn là vũ khí sở trường của các vũ công Samba.

12:22
12:21

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius.

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; J.Ito, Maeda; Ueda.

TRỰC TIẾP Brazil vs Nhật Bản

Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bất bại. Thầy trò HLV Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. 

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò HLV Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần ở các trận đã qua. 

Với các CĐV Việt Nam, màn so tài Nhật Bản vs Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 32 đội của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của châu Á. 

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Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Nhật Bản gặp bất lợi về ngày nghỉ khi thi đấu xong vòng bảng muộn hơn đối thủ 1 ngày. Tuy nhiên, Samurai Xanh lại phải di chuyển ít hơn đối thủ khoảng 1 giờ bay nên những điều kiện khách quan của 2 đội trước trận là gần như không có nhiều khác biệt. 

Nếu nhìn vào tên tuổi của các cầu thủ, Brazil rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Đội bóng của Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius hay Matheus Cunha. 

Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng, ĐT Nhật Bản đến với World Cup năm nay trong tình thế gặp quá nhiều khó khăn do chấn thương của các trụ cột nhưng thầy trò HLV Moriyasu vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng bằng sự linh hoạt và đồng đều ở đẳng cấp cao của các cầu thủ. 

Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng vẫn giúp Brazil được đánh giá cao hơn. Song trước một Nhật Bản ngày càng hoàn thiện về tổ chức, kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái, đội quân của Carletto khó có thể tạo nên một chiến thắng dễ dàng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ có những diễn biến cân bằng và ĐT Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin khi họ đã từng thắng chính Brazil 3-2 trong trận giao hữu cách đây chưa lâu. 

Với ĐT Nhật Bản, chiến thắng trước Brazil ở trận đấu tới sẽ giúp họ thiết lập nên cột mốc lịch sử với trận thắng đầu tiên ở một vòng knock-out World Cup. Đó sẽ là điều mà Kamada cùng các đồng đội khát khao đạt được. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
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