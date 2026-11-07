Trực tiếp CLB CAHN 0-0 CLB CA TP.HCM ở vòng 7 V-League 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.
Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.
90'+2: Cơ hội !!! Andrew Jung phất bóng từ sân nhà để Văn Tùng bứt tốc phá bẫy việt vị, đi bóng qua cả thủ môn Trung Kiên đã rời xa khung thành nhưng không thể dứt điểm.
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Trực tiếp CLB CAHN 0-0 CLB CA TP.HCM ở vòng 7 V-League 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.
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87': Không được !!! Andrew Jung thực hiện pha đá phạt hàng rào với điểm đá phạt ngay trước vòng cấm HAGL nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
74': Không vào !!! Văn Quyết giật bóng tinh tế cho Hai Long loại bỏ 4 hậu vệ HAGL nhưng pha dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ Hà Nội FC lại không thể chiến thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Trung Kiên bên phía đội chủ nhà.
71': Cơ hội !!! Felida phất bóng dài tinh tế để Aymeric thoát xuống đối mặt với thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL nhưng không kịp dứt điểm. Andrew Jung đón bóng và căng ngang dọn cỗ nhưng Văn Quyết lại dứt điểm chân phải hụt bóng hết sức đáng tiếc và cơ hội đã trôi qua với Hà Nội FC.
67': Không vào !!! Bóng được Aymeric treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Nội FC để Sade thoải mái xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một chạm chân phải khiến thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL đã đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc.
55': Đánh đầu !!! Bóng được Hai Long treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ khách để Aymeric thoải mái dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
52': Dứt điểm !!! Bóng được treo từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Hà Nội FC để Andrew Jung di chuyển băng cắt và chạm bóng một chạm bằng chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
50': Nguy hiểm !!! Aymeric thực hiện pha đá phạt hàng rào từ cự ly khoảng 25m, bóng lượn qua hàng rào, đập đất khiến quỹ đạo trở nên quá khó để thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL có thể cản phá nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
45'+6: Hết hiệp một !!! HAGL tạm dẫn trước Hà Nội FC với tỷ số 2-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Pleilku.
42': Nguy hiểm !!! Trần Gia Bảo xoay người dứt điểm chân phải trong vòng cấm khiến bóng chạm ngực Công Nhật trong vòng cấm nhưng các cầu thủ HAGL cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Hà Nội FC. Tuy nhiên, VAR kiểm tra tình huống Thành Chung đẩy ngã cầu thủ HAGL ngay sau đó trong vòng cấm.
Phút 45'+1, VAR xác định Thành Chung phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto dễ dàng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn với cú sút chân phải găm bóng chìm vào góc bên trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL ở phút 45'+2 !!!
36': VÀOOOOOOOO !!! VAR vào cuộc và xác định có phạt đền cho Hà Nội FC. Trên chấm 11m, Văn Quyết đã dễ dàng đánh bại thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL với cú sút chân phải vào góc trái khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC !!!
Đây là bàn thắng đầu tiên của Văn Quyết ở V-League mùa giải năm nay !!!
33': PENALTY !!! Hai Long bứt tốc dũng mãnh bên cánh trái, xuống sát đường biên ngang và xâm nhập vòng camná trước khi bị Hà Châu Phi tác động và ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
31': Cứu thua xuất thần !!! Sade có tình huống đập nhả ăn ý cùng Hai Long trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái từ góc hẹp khiến thủ môn Trung Kiên phải dùng chân cứu thua cho HAGL.
29': VÀOOOOOOOOO !!! Bóng được Luann Augusto treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Hà Châu Phi thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC, mở tỷ số 1-0 cho HAGL !!!
27': Cơ hội !!! Aymeric đột phá ở cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ đội khách trước khi treo bóng vào vòng cấm để Hùng Dũng bất ngờ xâm nhập và dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
19': Đánh đầu !!! Hai Long treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp ngang đường biên trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Hà Nội FC để Thành Chung lên tham gia tấn công bật cao dứt điểm bằng đầu nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
11': Không vào !!! Bóng được Sade căng ngang vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách để Văn Quyết xoay người dứt điểm chân trái cận thành khiến thủ môn Trung Kiên không thể bắt dính bóng nhưng rất may cho HAGL là không có cầu thủ Hà Nội FC nào kịp băng vào sút bồi.
8': Cơ hội !!! Sade chuyền bóng cho Đình Hai băng lên từ tuyến sau và thoải mái tung ra cứ sút kĩ thuật bằng lòng trong chân trái ở trung lộ đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
4': Nguy hiểm !!! Bóng được các cầu thủ HAGL trả về tuyến hai từ cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Hoàng Vĩnh Nguyên tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực trước vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà HAGL ra sân trong trang phục áo cam - quần cam, trong khi các cầu thủ Hà Nội FC mặc áo tím - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Trong chặng khởi đầu mùa giải, Hà Nội FC đã lần lượt chạm trán hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Ninh Bình và CAHN. Đoàn quân của HLV Harry Kewell gây ấn tượng khi thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp trước những đội hình nhiều ngôi sao để giành trọn 6 điểm. Tuy nhiên, đánh bại các đối thủ lớn chưa đồng nghĩa Hà Nội FC đã nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương. Muốn hướng đến chức vô địch, đội bóng Thủ đô còn phải biết cách vượt qua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Thực tế, việc đánh bại những ứng viên vô địch nhưng lại để mất điểm trước các đội bóng thuộc nhóm cuối bảng có thể khiến Hà Nội FC phải trả giá đắt. Đội bóng Thủ đô từng nếm trải điều đó trong những mùa giải gần đây. Ngay ở chặng đường vừa qua, Văn Quyết và đồng đội cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi xen giữa hai chiến thắng trước CAHN và Ninh Bình là thất bại trước Đà Nẵng, đội bóng hiện chỉ được đánh giá ở nhóm trung bình của V-League.
Trận thua ấy vẫn là lời cảnh tỉnh đối với Hà Nội FC trước chuyến làm khách trên sân HAGL. Đội bóng phố Núi thậm chí còn có khởi đầu khó khăn hơn Đà Nẵng khi mới giành được 1 chiến thắng và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Dù vậy, Hà Nội FC không thể xem thường đối thủ, nhất là khi họ từng phải nhận những thất bại khó tin tại Pleiku. Trận thua 1-3 ở lượt về V-League 2025/2026 là minh chứng gần nhất cho thấy sự chênh lệch về chuyên môn không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. Đôi khi, chính sự chủ quan và thiếu tập trung mới khiến đội bóng được đánh giá cao hơn phải trả giá.
Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy đúng năng lực, Hà Nội FC hoàn toàn có cơ sở để hướng đến 3 điểm. Xét về chất lượng đội hình lẫn khả năng tổ chức lối chơi, đội khách đang được đánh giá cao hơn HAGL. Hai chiến thắng trước CAHN và Ninh Bình cũng cho thấy đoàn quân của HLV Harry Kewell có thể vận hành hiệu quả nhiều phương án chiến thuật. Trước Ninh Bình, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng và làm chủ thế trận. Trong khi đó, trước CAHN, dù cầm bóng ít hơn do đối thủ sở hữu đội hình đồng đều, đội bóng Thủ đô lại tỏ ra hiệu quả hơn trong những tình huống tấn công.
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Đội hình dự kiến:
HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Basilio, Quang Huy, Robson Alves, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo, Luann Augusto.
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Công Nhật, Adriel Silva, Xuân Mạnh, Thành Chung, Yuval Sade, Kevin Felida, Hùng Dũng, Văn Tùng, Văn Quyết, Hai Long.
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