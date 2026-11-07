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Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM ở vòng 7 V-League 2026/2027

Thứ Bảy, 14:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.

Trực tiếp CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11/2026 trên sân Hàng Đẫy. 

10:35
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10:34
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10:33

Trong chặng khởi đầu mùa giải, Hà Nội FC đã lần lượt chạm trán hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Ninh Bình và CAHN. Đoàn quân của HLV Harry Kewell gây ấn tượng khi thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp trước những đội hình nhiều ngôi sao để giành trọn 6 điểm. Tuy nhiên, đánh bại các đối thủ lớn chưa đồng nghĩa Hà Nội FC đã nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương. Muốn hướng đến chức vô địch, đội bóng Thủ đô còn phải biết cách vượt qua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Thực tế, việc đánh bại những ứng viên vô địch nhưng lại để mất điểm trước các đội bóng thuộc nhóm cuối bảng có thể khiến Hà Nội FC phải trả giá đắt. Đội bóng Thủ đô từng nếm trải điều đó trong những mùa giải gần đây. Ngay ở chặng đường vừa qua, Văn Quyết và đồng đội cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi xen giữa hai chiến thắng trước CAHN và Ninh Bình là thất bại trước Đà Nẵng, đội bóng hiện chỉ được đánh giá ở nhóm trung bình của V-League.

Trận thua ấy vẫn là lời cảnh tỉnh đối với Hà Nội FC trước chuyến làm khách trên sân HAGL. Đội bóng phố Núi thậm chí còn có khởi đầu khó khăn hơn Đà Nẵng khi mới giành được 1 chiến thắng và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Dù vậy, Hà Nội FC không thể xem thường đối thủ, nhất là khi họ từng phải nhận những thất bại khó tin tại Pleiku. Trận thua 1-3 ở lượt về V-League 2025/2026 là minh chứng gần nhất cho thấy sự chênh lệch về chuyên môn không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. Đôi khi, chính sự chủ quan và thiếu tập trung mới khiến đội bóng được đánh giá cao hơn phải trả giá.

Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy đúng năng lực, Hà Nội FC hoàn toàn có cơ sở để hướng đến 3 điểm. Xét về chất lượng đội hình lẫn khả năng tổ chức lối chơi, đội khách đang được đánh giá cao hơn HAGL. Hai chiến thắng trước CAHN và Ninh Bình cũng cho thấy đoàn quân của HLV Harry Kewell có thể vận hành hiệu quả nhiều phương án chiến thuật. Trước Ninh Bình, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng và làm chủ thế trận. Trong khi đó, trước CAHN, dù cầm bóng ít hơn do đối thủ sở hữu đội hình đồng đều, đội bóng Thủ đô lại tỏ ra hiệu quả hơn trong những tình huống tấn công.

10:30
10:29

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Basilio, Quang Huy, Robson Alves, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo, Luann Augusto.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Công Nhật, Adriel Silva, Xuân Mạnh, Thành Chung, Yuval Sade, Kevin Felida, Hùng Dũng, Văn Tùng, Văn Quyết, Hai Long.

truc tiep clb cahn vs clb ca tp.hcm o vong 7 v-league 2026 2027 hinh anh 3
Trần Tiến/VOV.VN
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