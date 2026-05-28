Trực tiếp Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano: Mateta ghi bàn mở tỷ số

Thứ Năm, 03:14, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 giữa Crystal Palace và Rayo diễn ra lúc 02h00 ngày 28/5 trên sân vận động Leipzig.

03:24

62': Rayo Vallecano thay người!!! Lopez, Vallentin rời sân nhường chỗ cho Diaz, Mendy.

03:20

57': VẪN CHƯA CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Batalla phản xạ xuất thần để cản phá cú sút cận thành của Mateta.

03:19

56': KHUNG THÀNH RAYO VALLECANO RUNG CHUYỂN!!! Cú đá phạt của Yeremy đưa bóng đập 2 cột dọc. Mateta băng vào đá bồi cũng đưa bóng tìm tới cột dọc.

03:13

51': VÀO!!! Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano

Mateta mở tỷ số cho Crystal Palace với pha đá bồi cận thành sau khi thủ môn cản phá cú sút xa của Wharton.

Mateta ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)
Crystal Palace phá vỡ thế quân bình. (Ảnh: Reuters)
03:10

48': Thẻ vàng!!! Unai Lopez đốn ngã Kamada ở giữa sân.

03:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! Rayo Vallecano giao bóng

02:51

Hiệp 1 kết thúc!!! Crystal Palace và Rayo Vallecano bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

02:48

45'+1: CRYSTAL PALACE SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Mitchell bay người đánh đầu sạt cột dọc sau quả tạt của Wharton.

Pha đánh đầu cận thành của Mitchell. (Ảnh: Reuters)
HLV Glasner ôm đầu tiếc nuối khi Crystal Palace đã ở rất gần bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
02:43

40': Rayo Vallecano thót tim!!! Tình huống đá phạt góc của Crystal Palace gây ra lộn xộn trước khung thành nhưng không cầu thủ nào kịp dứt điểm.

02:41

38': Trận đấu trở lại!!! Rayo Vallecano lập tức tạo ra cơ hội với pha dứt điểm chệch cột dọc của Unai Lopez.

02:38

35': Trận đấu bị gián đoạn!!! Trọng tài tạm dừng trận đấu vì một CĐV gặp vấn đề y tế trên khán đài sân Leipzig. 

Sự cố trên khán đài khiến trận đấu bị gián đoạn. (Ảnh: Reuters)
02:33

30': Thế trận giằng co!!! Đại diện La Liga chủ động kiểm soát bóng và triển khai những pha phối hợp nhóm ở giữa sân. Phía bên kia chiến tuyến, Crystal Palace chuyển sang chơi phòng ngự phản công sau khi không thể đánh phủ đầu đối phương.

02:27

25': KHÔNG VÀO!!! Alemao dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau tình huống đánh đầu phá bóng hụt của hậu vệ Crystal Palace.

02:25

22': Trọng tài tiếp tục rút thẻ!!! Palazon phạm lỗi để ngăn Crystal Palace phản công và phải lĩnh án phạt.

Palazon đốn ngã Mitchell để ngăn Crystal Palace phản công. (Ảnh: Reuters)
02:23

19': Hậu vệ Rayo Vallecano thoát thẻ đỏ!!! Ciss phạm lỗi ở gần giữa sân để ngăn tiền đạo Yeremy thoát xuống đối mặt thủ môn. Các cầu thủ Crystal Palace lập tức gây áp lực đòi thẻ đỏ nhưng trọng tài rút thẻ vàng.

Trọng tài rút thẻ vàng với Ciss khi các cầu thủ Crystal Palace gây áp lực. (Ảnh: Reuters)
02:18

14': Đáng tiếc!!! Wharton đá phạt góc và khiến hàng phòng ngự Rayo Vallecano lúng túng nhưng trọng tài cắt còi khi xác định một cầu thủ Crystal Palace đã phạm lỗi.

02:12

9': Nỗ lực bất thành!!! Sarr cố gắng xoay trở trong vòng cấm để tung cú sút nhưng bóng đập chân hậu vệ và tìm đến đúng vị trí thủ môn Rayo Vallecano chờ sẵn.

02:07

4': Crystal Palace nhập cuộc mạnh mẽ!!! Đại diện Ngoại hạng Anh tràn lên ép sân sau tiếng còi khai cuộc nhưng các nỗ lực treo bóng vào vòng cấm đều bị hàng thủ Rayo Vallecano đánh bật.

02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Crystal Palace giao bóng

Đội hình xuất phát của Crystal Palace. (Ảnh: Reuters)
Đội hình xuất phát của Rayo Vallecano. (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh sân vận động Leipzig. (Ảnh: Reuters)
00:55

Đội hình xuất phát:

Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell; Wharton, Kamada; Pino, Sarr, Mateta.

Dự bị: Benítez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratju, Lejeune, Ciss, Chavarría; López, Valentin, Palazón; Garcia, Alemao, De Frutos.

Dự bị: Cárdenas, Díaz, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Espino, Molina, Mendy.

Đông đảo CĐV tới sân Leipzig. (Ảnh: Reuters)
Danh hiệu Cúp C3 châu Âu đang chờ chủ nhân. (Ảnh: Reuters)
Các cầu thủ Crystal Palace khởi động. (Ảnh: Reuters)
Các cầu thủ Rayo Vallecano khởi động. (Ảnh: Reuters)
15:06
Crystal Palace và Rayo Vallecano sẽ tranh chức vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 28/5 (giờ Việt Nam). Đây là trận chung kết thứ 5 trong lịch sử giải đấu. Nhà vô địch sẽ giành vé dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.

Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 được tổ chức trên sân vận động Leipzig tại Đức. Đây là nơi từng diễn ra các trận đấu ở World Cup 2006, EURO 2004 và cũng là sân nhà của RB Leipzig – đội bóng thường xuyên góp mặt tại Cúp châu Âu.

Hành trình vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 của Crystal Palace và Rayo Vallecano. (Ảnh: UEFA)

Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đó, Crystal Palace mới chỉ chơi 1 trận ở UEFA Intertoto Cup (giải đấu không còn tồn tại) vào năm 1998 còn Rayo Vallecano từng vào tứ kết Cúp C2 châu Âu mùa 2000/2001.

Trên đường vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace đứng thứ 10 ở vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ Zrinjski, AEK Larnaca, Fiorentina, Shakhtar tại các vòng knock-out. Trong khi đó, Rayo Vallecano đứng thứ 5 ở giai đoạn vòng bảng rồi tiếp tục vượt qua Samsunspor, AEK Athens và Strasbourg.

Trực tiếp Crystal Palace vs Rayo Vallecano chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Crystal Palace Rayo Vallecano Cúp C3 châu Âu
Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu
VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal diễn ra trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.

Xác định 29 đội giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Sau khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu kết thúc mùa giải 2025/2026, UEFA đã xác định được 29/36 đội sẽ góp mặt tại vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

