11:00

Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình lúc 18h ngày 22/11, trong trận đấu đánh dấu màn ra mắt của HLV Lee Young Jin tại V-League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng sông Hàn mới giành 9 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thất bại 0-1 trước Đồng Nai ở vòng gần nhất khiến ban lãnh đạo quyết định thay đổi vị trí thuyền trưởng.

HLV Lee Young Jin được kỳ vọng cải thiện thành tích và nâng cao tính tổ chức trong lối chơi. Từng là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông cần thời gian để nắm bắt lực lượng và xây dựng bộ khung phù hợp.

Đối thủ đầu tiên của Lee Young Jin là thử thách không nhỏ. Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu đội hình chất lượng và đang cạnh tranh nhóm đầu. Chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh ở vòng trước, với bàn quyết định của Nguyễn Lê Phát, tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng Cố đô Hoa Lư.

Dù từng đánh rơi điểm trước CA TPHCM và Hà Nội FC, Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và sự ổn định. Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng đội khách đủ khả năng giành ít nhất 1 điểm.

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