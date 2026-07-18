Trực tiếp ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Myanmar: Xuân Son và Xuân Mạnh ghi bàn

09:05

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên không chỉ là màn tổng duyệt cuối cùng trước ASEAN Championship 2026 mà còn đánh dấu màn ra mắt của HLV Jorn Andersen trên cương vị thuyền trưởng Myanmar. Trong buổi họp báo trước trận, cả hai nhà cầm quân đều khẳng định quyết tâm tận dụng tối đa cơ hội để đánh giá lực lượng và hoàn thiện đội hình.

HLV Kim Sang Sik xem Myanmar là phép thử quan trọng

HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã trải qua gần bốn tuần chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá trận đấu với Myanmar là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện kiểm chứng hiệu quả của quá trình tập luyện, đồng thời xác định điểm rơi phong độ trước giải đấu chính thức.

Ông nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của đội tuyển là hoàn thiện lối chơi và đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trong điều kiện thi đấu thực tế.

“Đây là trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Championship 2026. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì các cầu thủ thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá cao chiều sâu đội hình khi đội tuyển có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng. Bên cạnh những gương mặt mới, các trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bộ khung cho ASEAN Championship.

Nói về mục tiêu trước mắt, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tuyệt đối vào từng trận đấu thay vì nghĩ quá xa.

“Điều quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận để hướng tới kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về Myanmar, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi dưới thời HLV mới và sẽ mang đến không ít khó khăn.

“Hai năm trước Việt Nam thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực đã được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao”.

Về lực lượng, ông xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung. HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào mà đặt sức mạnh tập thể lên hàng đầu.

Lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Nguyên, ông cũng bày tỏ ấn tượng trước tình cảm của người hâm mộ và hy vọng các học trò sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn.

HLV Jorn Andersen kỳ vọng Myanmar tích lũy kinh nghiệm

Ở phía đối diện, HLV Jorn Andersen cho biết ông mới tiếp quản đội tuyển Myanmar khoảng một tuần, vì vậy cuộc đối đầu với Việt Nam cũng là trận ra mắt của ông trên cương vị HLV trưởng.

Chiến lược gia người Na Uy đánh giá đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và xem đây là cơ hội quý giá để Myanmar học hỏi.

“Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Myanmar tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện”.

HLV Jorn Andersen đặc biệt đánh giá cao những thay đổi trong đội hình Việt Nam, nhất là sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới trên hàng công. Theo ông, việc đối đầu với một đối thủ chất lượng sẽ giúp Ban huấn luyện kiểm chứng năng lực cầu thủ, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật cũng như xác định những điểm cần cải thiện.

“Dù kết quả ra sao, đây vẫn sẽ là trận đấu có ý nghĩa đối với sự phát triển của đội tuyển Myanmar”.

Đội trưởng Nanda Kyaw cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì lời mời tham dự trận giao hữu. Anh khẳng định Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để thể hiện những gì toàn đội đã chuẩn bị trong thời gian qua.

Theo Nanda Kyaw, Myanmar đang bước vào giai đoạn chuyển giao với ban huấn luyện mới cùng nhiều thay đổi về lực lượng, vì vậy toàn đội muốn tạo dựng hình ảnh tích cực trước thềm ASEAN Championship 2026.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước Myanmar để tạo đà cho hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng chia sẻ niềm vui khi lần đầu thi đấu tại Thái Nguyên và cảm nhận rõ sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên, khép lại quá trình chuẩn bị của cả hai đội trước khi bước vào ASEAN Championship 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là màn kiểm chứng quan trọng về chuyên môn, đồng thời giúp hai ban huấn luyện hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho mục tiêu tại giải đấu số một khu vực.