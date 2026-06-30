Trực tiếp Đức 1-1 Paraguay vòng 32 đội World Cup 2026: Havertz gỡ hòa
VOV.VN - Trực tiếp Đức vs Paraguay vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6/2026 trên sân vận động ở Boston (Mỹ).
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp Đức vs Paraguay vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6/2026 trên sân vận động ở Boston (Mỹ).
77' Đôi bên dù nỗ lực nhưng cả hai đội đều không có được sự chuẩn xác ở các pha bóng cuối cùng. Đức và Paraguay chuyền hỏng rất nhiều.
68' Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Đôi bên thay nhau phạm lỗi để ngắt nhịp chơi của đối phương.
63' Sau bàn gỡ hòa, thế trận của ĐT Đức chưa được cải thiện. Sức ép tưởng như sẽ lớn hơn về hàng thủ Paraguay nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.
55' VÀO OOOO!!!! Wirtz có quả tạt mang tính đột biến cao. Bóng tìm đến Havertz và tiền đạo này đánh đầu ngược tung lưới Paraguay.
50' Kimmich chuyền bóng về cho thủ môn Neuer nhưng hơi nhẹ, tạo cơ hội cho Enciso băng lên dứt điểm nhưng Neuer đã kịp cảnh giác cứu nguy.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Paraguay.
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!
42' VÀO OOOO!!!!! Paraguay có pha triển khai rất hiệu quả sau tình huống phạt góc. Almiron nhả bóng thông minh xuống cảnh phải để Galarza thoát xuống tung ra quả tạt chuẩn mực cho Enciso đánh đầu tung lưới Neuer.
35' Sane đang nhận được rất nhiều bóng bên cánh phải nhưng các pha xử lý của cầu thủ này rất thiếu hiệu quả.
27' ĐT Đức vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Paraguay. Đội bóng Nam Mỹ phòng ngự rất kín kẽ.
19' ĐT Đức đang cố gắng luân chuyển bóng liên tục để kéo giãn hàng thủ Paraguay nhưng không có hiệu quả.
11' ĐT Đức đang dần chiếm được thế chủ động và bắt đầu gia tăng sức ép lên khung thành Paraguay.
6' ĐT Đức có thời cơ. Undav nỗ lực sút bóng trong vòng cấm Paraguay nhưng bóng đi chệch khung thành đại diện Nam Mỹ.
3' Paraguay đang khởi đầu trận đấu khá tự tin với sự xông xáo của tiền vệ Enciso. Số 19 của đại diện Paraguay gây ra khá nhiều khó khăn cho các hậu vệ Đức.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Paraguay giao bóng trước.
Vào lúc 3h30 ngày 30/6/2026, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Đức và Paraguay trên sân Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Mỹ).
Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Đức đã giành ngôi nhất bảng E với 6 điểm sau 3 trận. Đội cựu vô địch World Cup đã thắng Curaçao 7-1, thắng Bờ Biển Ngà 2-1 trước khi thua Ecuador 1-2 ở lượt trận cuối trong bối cảnh đã chính thức đi tiếp với ngôi nhất bảng.
Trong khi đó, Paraguay đi tiếp vào vòng 32 đội với thành tích xếp thứ ba ở bảng D. Đội bóng Nam Mỹ thua đậm chủ nhà Mỹ 1-4 ngày ra quân trước khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0 ở các trận còn lại.
Xét về tên tuổi và truyền thống cũng như các ngôi sao trong đội hình, ĐT Đức rõ ràng được đánh giá cao hơn. Không có ai trong danh sách của Paraguay có thể so sánh với những Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala hay Florian Wirtz của ĐT Đức.
Với những ngôi sao như vậy, tất nhiên ĐT Đức được đánh giá cao hơn hẳn về khả năng chiến thắng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đại diện châu Âu từng 4 lần vô địch World Cup có thể dễ dàng đạt được mục tiêu.
ĐT Đức hiện tại có hay không? Có. Nhưng liệu họ đã trở lại với hình ảnh của đội bóng có thể hủy diệt mọi đối thủ như ở World Cup 2014 hay chưa thì câu trả lời là chưa.
Ở ĐT Đức hiện tại vẫn có những sự mong manh nhất định của những nhân tố trẻ, những người vẫn cần thời gian để tích lũy và khẳng định tài năng. Đó chính là lý do vì sao Đức vẫn thủng lưới trước Curacao, một trong những đội yếu nhất giải hay vẫn bị Bờ Biển Ngà làm khó.
Trong khi đó, Paraguay tuy không phải là tập thể quá mạnh nhưng đội bóng này đang tiến bộ sau từng trận đấu với hiệu quả về mặt tỷ số là thứ đại diện Nam Mỹ đặt lên hàng đầu.
Sau ngày ra quân thua đậm chủ nhà Mỹ 1-4, ĐT Paraguay đã thể hiện lối đá xù xì, gai góc, thậm chí khiến nhiều khán giả khó xem ở 2 trận đấu tiếp theo. Dù vậy, điều quan trọng là thầy trò HLV Gustavo Alfaro đã đạt được mục tiêu với những trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0.
Paraguay sẵn sàng lùi cả đội hình về phòng thủ, sẵn sàng không cần lên bóng để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành đội nhà. Do đó, trước một đối thủ như Đức, đại diện Nam Mỹ sẽ càng thể hiện rõ lối đá này. Lực lượng của Paraguay hiện tại với những hậu vệ ở tầm khá như Omar Alderete, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena đủ sức để thi triển lối đá phòng ngự triệt để như vậy.
Do đó, nếu ĐT Đức không chuẩn bị tinh thần từ trước và có cách tiếp cận phù hợp, nguy cơ gặp khó là rất cao với thầy trò HLV Julian Nagelsmann. Đến thời điểm đó, chưa biết cục diện trận đấu sẽ đi về đâu. Dù vậy với kinh nghiệm của mình, ĐT Đức nhiều khả năng vẫn sẽ vượt khó thành công để tiến bước vào vòng 16 đội.
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