TRỰC TIẾP Fulham 0-0 MU: Cột dọc 2 lần từ chối bàn thắng

15:21

Fulham bước vào cuộc đối đầu với MU bằng sự tự tin từ trận hòa 0-0 tại Anfield cùng chiến thắng trước West Ham tại League Cup. Trong khi MU đang chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton. Nhưng với Michael Carrick, bài toán không chỉ nằm ở phong độ. Sau khi được bổ nhiệm chính thức, liệu áp lực kỳ vọng có khiến ông trở nên thận trọng hơn đúng lúc MU cần một bước tiến táo bạo?

Trên thực tế, phong độ Fulham chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 tại Anfield là tín hiệu tích cực. Fulham cho thấy họ có thể duy trì cự ly, bảo vệ khu vực nguy hiểm và khiến một hàng công mạnh như Liverpool gặp khó khăn. Còn trong chiến thắng 3-2 trước West Ham, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa cho thấy khả năng vượt qua được áp lực để giành chiến thắng.

Đó cũng là những điểm mạnh đáng kể của đội bóng này trước MU. Fulham có xu hướng chơi với khối đội hình tương đối chặt, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân rồi tìm cách chuyển trạng thái nhanh. Sander Berge và Alex Iwobi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phá nhịp triển khai của MU, trong khi những cầu thủ phía trên chờ khoảng trống để phản công.

Vấn đề của Fulham là sự ổn định. Họ từng thua Chelsea và Crystal Palace trên sân nhà, đồng thời nếu phải chịu sức ép liên tục, hệ thống phòng ngự sẽ bị xô lệch, dẫn đến những bàn thua.

Trong khi đó, vấn đề của MU không còn nằm ở chất lượng hàng công. HLV Carrick sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt, như Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Marcus Rashford. Thậm chí, nếu Benjamin Sesko được sử dụng, anh cũng đem đến khả năng sáng tạo, di chuyển và đột biến. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich hay 4-0 trước Sabah cho thấy khi có khoảng trống, hàng công Quỷ đỏ có thể rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, hai thất bại gần nhất cho thấy cùng một vấn đề. MU thua Man City 0-1 dù đối thủ chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, rồi mới nhất dẫn Brighton 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 tại League Cup. Thất bại trước Brighton đặc biệt đáng chú ý: MU không chỉ đánh mất lợi thế, mà còn để đối thủ ghi ba bàn sau giờ nghỉ và biến một trận đấu tưởng như chắc thắng thành thất bại. Đây là lần đầu sau 50 năm Quỷ đỏ thua một trận sân nhà dù dẫn trước 2 bàn.