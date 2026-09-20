TRỰC TIẾP Fulham vs MU vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027: Quỷ đỏ bỏ túi 3 điểm?
Chủ Nhật, 16:00, 20/09/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Fulham vs MU vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Craven Cottage, Anh.
15:25
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
15:22
15:21
Fulham bước vào cuộc đối đầu với MU bằng sự tự tin từ trận hòa 0-0 tại Anfield cùng chiến thắng trước West Ham tại League Cup. Trong khi MU đang chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton. Nhưng với Michael Carrick, bài toán không chỉ nằm ở phong độ. Sau khi được bổ nhiệm chính thức, liệu áp lực kỳ vọng có khiến ông trở nên thận trọng hơn đúng lúc MU cần một bước tiến táo bạo?
Trên thực tế, phong độ Fulham chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 tại Anfield là tín hiệu tích cực. Fulham cho thấy họ có thể duy trì cự ly, bảo vệ khu vực nguy hiểm và khiến một hàng công mạnh như Liverpool gặp khó khăn. Còn trong chiến thắng 3-2 trước West Ham, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa cho thấy khả năng vượt qua được áp lực để giành chiến thắng.
Đó cũng là những điểm mạnh đáng kể của đội bóng này trước MU. Fulham có xu hướng chơi với khối đội hình tương đối chặt, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân rồi tìm cách chuyển trạng thái nhanh. Sander Berge và Alex Iwobi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phá nhịp triển khai của MU, trong khi những cầu thủ phía trên chờ khoảng trống để phản công.
Vấn đề của Fulham là sự ổn định. Họ từng thua Chelsea và Crystal Palace trên sân nhà, đồng thời nếu phải chịu sức ép liên tục, hệ thống phòng ngự sẽ bị xô lệch, dẫn đến những bàn thua.
Trong khi đó, vấn đề của MU không còn nằm ở chất lượng hàng công. HLV Carrick sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt, như Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Marcus Rashford. Thậm chí, nếu Benjamin Sesko được sử dụng, anh cũng đem đến khả năng sáng tạo, di chuyển và đột biến. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich hay 4-0 trước Sabah cho thấy khi có khoảng trống, hàng công Quỷ đỏ có thể rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, hai thất bại gần nhất cho thấy cùng một vấn đề. MU thua Man City 0-1 dù đối thủ chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, rồi mới nhất dẫn Brighton 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 tại League Cup. Thất bại trước Brighton đặc biệt đáng chú ý: MU không chỉ đánh mất lợi thế, mà còn để đối thủ ghi ba bàn sau giờ nghỉ và biến một trận đấu tưởng như chắc thắng thành thất bại. Đây là lần đầu sau 50 năm Quỷ đỏ thua một trận sân nhà dù dẫn trước 2 bàn.
Áp lực dành cho Carrick tại Craven Cottage lại càng lớn hơn. Ông từng tạo được dấu ấn khi làm HLV tạm quyền và sau đó được bổ nhiệm chính thức. Thành tích ấy đồng nghĩa kỳ vọng cũng tăng lên. Vậy nên Carrick bước vào mùa giải mới với áp lực phải chứng minh rằng thành công trong giai đoạn tạm quyền có thể được chuyển hóa thành một dự án ổn định lâu dài.
Và có cảm giác rằng trong những thời điểm cần một quyết định mạnh tay, Carrick vẫn chưa dám thoát ra khỏi vòng an toàn. Trận derby Manchester là ví dụ rõ nhất. MU có lợi thế quân số nhưng không tận dụng. Carrick thiếu sự quyết đoán trong cách tiếp cận một trận đấu mà đáng lẽ phải chủ động hơn. Đến trận Brighton, vấn đề lại chuyển thành khả năng quản lý lợi thế.
Ở chuyến làm khách tại Craven Cottage lần này, Carrick đứng trước một lựa chọn khó khăn. Đó là tiếp tục ưu tiên sự an toàn để tránh thêm một cú sảy chân, hay chấp nhận rủi ro lớn hơn để giúp MU kiểm soát trận đấu theo cách chủ động và giành chiến thắng?
Nếu Carrick tiếp tục chọn phương án an toàn, MU có thể lại tự đẩy mình vào thế khó. Còn nếu ông mạnh dạn hơn, chấp nhận đưa đội bóng lên cao và khai thác tối đa sức sáng tạo của Bruno, Cunha hay Rashford, Quỷ đỏ có thể tạo ra khác biệt.
Ở 42 cuộc đối đầu gần nhất, Fulham thắng 4, MU thắng 30 và hai đội hòa nhau 8 trận.
Trong 20 lần chạm trán gần nhất tại sân Craven Cottage, MU áp đảo với 13 chiến thắng, 5 trận hòa, còn Fulham chỉ thắng 2 trận.
Ở 39 lần gặp nhau gần nhất tại giải VĐQG, Fulham thắng 10, hòa 11 và MU thắng 18; Fulham ghi 50 bàn, MU ghi 68 bàn.
Bên phía Fulham, Tom Cairney và Ryan Sessegnon là hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất do chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Alvaro Arbeloa có thể tung ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.
Quỷ đỏ thành Manchester không may mắn như đội chủ nhà. HLV Michael Carrick phải đối mặt với danh sách cầu thủ vắng mặt khá dài, với Luke Shaw, Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte và Tom Heaton, do chấn thương.
Điều này cho thấy, sân Craven Cottage không chỉ là bài kiểm tra dành cho MU. Đó còn là bài test quan trọng về mức độ sẵn sàng mạo hiểm của Carrick trong vai trò HLV chính thức. Và khả năng Fulham sẽ làm khó nhà cầm quân người Anh.
VOV.VN - Pro Ref, tổ chức phụ trách trọng tài Premier League, đã xin lỗi MU và thừa nhận VAR mắc “sai sót” khi công nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong chiến thắng 1-0 của Man City ở vòng 4.
VOV.VN - Pro Ref, tổ chức phụ trách trọng tài Premier League, đã xin lỗi MU và thừa nhận VAR mắc “sai sót” khi công nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong chiến thắng 1-0 của Man City ở vòng 4.