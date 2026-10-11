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Trực tiếp Hà Nội FC 0-0 Bắc Ninh vòng 3 V-League 2026/2027

Chủ Nhật, 16:47, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Bắc Ninh vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h15 hôm nay 11/10.

17:27
15:19
truc tiep ha noi fc 0-0 bac ninh vong 3 v-league 2026 2027 hinh anh 1
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027.
15:19
10:42

Hà Nội FC chịu áp lực sau hai trận thua

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải không như mong đợi khi lần lượt thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Đặc biệt, trận thua SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô thất vọng.

Sau hai vòng đấu trắng tay, HLV Harry Kewell cùng các học trò cần nhanh chóng cải thiện thành tích. Nếu tiếp tục thất bại, Hà Nội FC sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch, đồng thời đối mặt với sức ép ngày càng lớn dành cho ban huấn luyện.

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Hùng Dũng cùng các đồng đội cần một chiến thắng không chỉ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn lấy lại sự tự tin. Đội bóng Thủ đô không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Bắc Ninh có thể gây khó khăn cho chủ nhà

Trong hai trận đấu đầu tiên, Hà Nội FC bộc lộ nhiều hạn chế ở khâu phòng ngự và khả năng chống phản công. Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô chưa tạo được nhiều tình huống tấn công đột biến và thường xử lý thiếu hiệu quả ở những pha bóng quyết định.

Cuộc tiếp đón Bắc Ninh mang đến cơ hội để Hà Nội FC khắc phục những điểm yếu này. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng tổ chức lối chơi, duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 2. Chiến thắng này giúp đội bóng vùng Kinh Bắc có được niềm vui đầu tiên trong lịch sử tham dự V-League, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Bắc Ninh nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của đối thủ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hà Nội FC có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, nhưng thầy trò Harry Kewell cần chứng minh khả năng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trước một đối thủ đang hưng phấn sau chiến thắng lịch sử, đội chủ nhà không được phép chủ quan.

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Trực tiếp Hà Nội FC vs Bắc Ninh vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h15 hôm nay 11/10.

Hoàng Yến/VOV.VN
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