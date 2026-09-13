Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng vòng 2 V-League 2026/27: Điểm số đầu tiên

Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng diễn ra vào 17h00 ngày 13/9 trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27.
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Màn so tài giữa HAGL vs Hải Phòng được đánh giá là cơ hội để một trong hai đội kiếm được điểm số đầu tiên của mùa giải 2026/27. Tại vòng 1, cả hai đội đều phải nhận những trận thua đậm trước những đội bóng mạnh hơn hẳn.
Mùa này, Hải Phòng và HAGL không có được lực lượng tốt nhất khi một số trụ cột đã ra đi, trong khi những bản hợp đồng mới chưa để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, cả hai đội đều có thể trở thành ứng viên trụ hạng cho mùa này nếu không thể tạo nên đột biến.
Không còn HLV Chu Đình Nghiêm cũng như một loạt trụ cột đã ra đi, Hải Phòng đang trong quá trình tái thiết lại lực lượng cũng như xây dựng lối chơi. Trong khi đó, HAGL vẫn chưa có được sự bổ sung nào đáng chú ý sau một mùa giải chật vật trụ hạng, thậm chí một số cầu thủ đã ra đi đến những đội bóng giàu tham vọng hơn.
Trận đấu giữa HAGL vs Hải Phòng sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 13/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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