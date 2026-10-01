Trực tiếp Indonesia 6-1 Bangladesh: Cơn mưa bàn thắng khó tin
VOV.VN - Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 1/10.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Indonesia tạm dẫn 6-1 Bangladesh. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia tạm dẫn 2-0 Singapore.
45+1': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, bóng được tạt vào vòng cấm địa để Justin Hubner đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 6-1.
45': KHÔNG VÀO !!! Joey Pelupessy có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Mehedi Hasan Srabon đã đấm bóng cứu thua chịu phạt góc.
42': VÀO VÀO VÀO !!! Trước sức ép khủng khiếp từ Indonesia, Bangladesh tiếp tục để thủng lưới. Mitchell Lee Baker đánh đầu hiểm hóc từ pha tạt bóng của đồng đội, nâng tỉ số lên 5-1.
38': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay sau khi bị thủng lưới, Indonesia đã lập tức có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1. Mitchell Lee Baker đệm bóng cận thành sau đường căng ngang như đặt của Ole Romeny
37': VÀO VÀO VÀO !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, Shuki Itofusa đi bóng sát vòng cấm địa rồi chuyền rất hay để Mohammed Shahriar Emon đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3.
32': VÀO VÀO VÀO !!! Indonesia tấn công dồn dập, sau nhiều pha ban bật xé toang hàng thủ đối phương, Rizky Ridho có cơ hội trong vòng cấm địa, hậu vệ này tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 3-0.
28': SÚT XA !!! Ragnar Oratmangoen có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Indonesia được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm Bangladesh, nhưng hậu vệ đội khách đã thi đấu tập trung.
27': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, bóng được Shuki Itofusa tạt vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ Indonesia dễ dàng phá bóng thành công. Đội khách đang nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa có được thế trận tốt.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trước Singapore ở phút 25. Cuộc đua giành vé vào chung kết giữa Malaysia với Singapore đang rất hấp dẫn.
20': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, Mitchell Lee Baker có pha giật gót thông minh đánh bại hậu vệ và thủ môn Bangladesh nâng tỉ số lên 2-0.
19': NGUY HIỂM !!! Bangladesh phản công nhanh bên cánh trái, nhưng đường chuyền cuối cùng của đội khách lại đi không thuận lợi nên đã bị hậu vệ đối phương hóa giải thành công.
18': Indonesia đang đá nửa sân, dồn ép Bangladesh lùi rất sâu về phần sân nhà, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn chưa có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
15': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Indonesia thi đấu hưng phấn, đội bóng này đang tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Bangladesh, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai.
11': VÀO VÀO VÀO !!! Mitchell Lee Baecker đệm bóng tinh tế từ pha căng ngang của Ole Romeny ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Như vậy, sau liên tiếp những pha hãm thành, chủ nhà Indonesia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước Singapore.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! Indonesia tấn công bên cánh phải, nhưng pha đi bóng của Kevin Diks lại quá lộ nên đã bị hậu vệ đối phương dễ dàng hóa giải.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, Shuki Itofusa tạt bóng vào vòng cấm địa Indonesia, nhưng bị hậu vệ đối phương phá ngược trở lại. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng cho Shuki Itofusa lại hơi mạnh nên bị hậu vệ đội chủ nhà cắt bóng thành công.
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia dâng cao đội hình, ép sân Bangladesh để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội khách đang phòng ngự rất tập trung.
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Sau 2 lượt trận, Indonesia đứng thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, kém Malaysia về hiệu số phụ (+2 so với +3). Thầy trò HLV Herdman buộc phải thắng đậm Bangladesh và chờ Malaysia mất điểm trước Singapore nếu muốn vươn lên dẫn đầu bảng, qua đó giành vé vào chung kết.
Indonesia đang thể hiện quyết tâm vô địch giải đấu trên sân nhà khi triệu tập lực lượng mạnh. Đội bóng xứ Vạn đảo thậm chí sử dụng đội hình gồm toàn bộ cầu thủ mang hai dòng máu.
Ở trận ra quân, Indonesia đánh bại Singapore 2-0 trước khi hòa Malaysia trong thế thiếu người. Kết quả này khiến Indonesia đứng sau Malaysia nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Để tạo lợi thế về hiệu số, Kevin Diks và các đồng đội cần ghi càng nhiều bàn càng tốt vào lưới Bangladesh.
Nhiệm vụ này được đánh giá khả thi khi Bangladesh đang đứng cuối bảng và sở hữu lực lượng hạn chế hơn Indonesia. Tuy nhiên, hàng công Indonesia cần cải thiện khả năng dứt điểm. Sau hai trận, đội bóng xứ Vạn đảo mới ghi được hai bàn.
Indonesia nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về lực lượng, đội bóng của HLV Herdman có thể duy trì sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.
Bên cạnh việc giành trọn 3 điểm, Indonesia phải chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore. Nếu Malaysia không thắng, một chiến thắng với cách biệt lớn trước Bangladesh có thể giúp Indonesia chiếm ngôi đầu bảng A và giành quyền vào chung kết.
Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 1/10.
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