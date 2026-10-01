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Trực tiếp Indonesia - Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026: Lấy vé chung kết?

Thứ Năm, 12:00, 01/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 1/10.

12:14
09:50

Sau 2 lượt trận, Indonesia đứng thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, kém Malaysia về hiệu số phụ (+2 so với +3). Thầy trò HLV Herdman buộc phải thắng đậm Bangladesh và chờ Malaysia mất điểm trước Singapore nếu muốn vươn lên dẫn đầu bảng, qua đó giành vé vào chung kết.

Indonesia đang thể hiện quyết tâm vô địch giải đấu trên sân nhà khi triệu tập lực lượng mạnh. Đội bóng xứ Vạn đảo thậm chí sử dụng đội hình gồm toàn bộ cầu thủ mang hai dòng máu.

truc tiep indonesia - bangladesh fifa asean cup 2026 lay ve chung ket hinh anh 2

Ở trận ra quân, Indonesia đánh bại Singapore 2-0 trước khi hòa Malaysia trong thế thiếu người. Kết quả này khiến Indonesia đứng sau Malaysia nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Để tạo lợi thế về hiệu số, Kevin Diks và các đồng đội cần ghi càng nhiều bàn càng tốt vào lưới Bangladesh.

Nhiệm vụ này được đánh giá khả thi khi Bangladesh đang đứng cuối bảng và sở hữu lực lượng hạn chế hơn Indonesia. Tuy nhiên, hàng công Indonesia cần cải thiện khả năng dứt điểm. Sau hai trận, đội bóng xứ Vạn đảo mới ghi được hai bàn.

Indonesia nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về lực lượng, đội bóng của HLV Herdman có thể duy trì sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bên cạnh việc giành trọn 3 điểm, Indonesia phải chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore. Nếu Malaysia không thắng, một chiến thắng với cách biệt lớn trước Bangladesh có thể giúp Indonesia chiếm ngôi đầu bảng A và giành quyền vào chung kết.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

truc tiep indonesia - bangladesh fifa asean cup 2026 lay ve chung ket hinh anh 3
Trận đấu giữa Indonesia vs Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup 2026 được trực tiếp trên FPT Play.

 Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 1/10.

Hoàng Yến/VOV.VN
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