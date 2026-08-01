Trực tiếp Lào 1-4 Philippines: Sato ghi bàn đầy may mắn

11:58

Lào và Philippines đều đang hướng đến điểm số đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Lào đang đứng cuối bảng B sau khi liên tiếp thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4. Trong khi đó, Philippines đang đứng áp chót sau thất bại 1-4 dưới tay Myanmar.

Xét về bề dày thành tích tại giải đấu, Philippines xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Lào khi họ từng có những lần lọt vào bán kết ASEAN Cup trong quá khứ. Tuy nhiên, Philippines không có lực lượng mạnh nhất và ưu tiên thử nghiệm nhân sự tại giải lần này.

Về thành tích đối đầu, Philippines đang có 6 trận bất bại liên tiếp (thắng 4, hòa 2) trước Lào kể từ năm 2010 tới nay. Trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 đôi bên đã hòa 1-1.

Lào đã có những tiến bộ trong những năm gần đây dù chưa thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup. Việc chạm trán đối thủ vừa tầm như Philippines sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện bản thân sau khi liên tiếp đụng độ 2 đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia.

Nhiều khả năng, Lào sẽ chơi phòng ngự phản công và hứa hẹn sẽ đẩy kịch tính trận đấu lên cao nếu ghi bàn thắng sớm. Dẫu vậy, nếu như Philippines mở tỷ số thì có thể Lào sẽ lặp lại kịch "vỡ trận" như ở 2 lượt đấu trước.

Đội hình dự kiến:

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.