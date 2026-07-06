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Trực tiếp Mexico 0-0 Anh: Trận đấu lùi giờ vì thời tiết

Thứ Hai, 06:29, 06/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 6/7. 

Trực tiếp Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 6/7.

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Trận đấu sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến do ảnh hưởng của thời tiết. Theo thông báo từ FIFA, trận đấu sẽ lùi một giờ vì thời tiết, dự kiến bắt đầu vào 8h00 ngày hôm nay 6/7 theo giờ Việt Nam (Ảnh: Reuters)

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Dù trời đổ mưa, nhiều cổ động viên vẫn đến sân từ sớm để sẵn sàng cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

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Đội hình xuất phát trận đấu Mexico vs Anh.
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19:08
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19:07

Màn thư hùng giữa Mexico vs Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026 hứa hẹn là một trong những trận đấu khó lường nhất giai đoạn vòng knock-out. Khi một bên là đội chủ nhà đang thăng hoa cực đại, còn đối diên là một Tam sư luôn biết cách vượt khó.

ĐT Anh bước vào trận đấu này với tấm vé đi tiếp đầy nhọc nhằn sau màn lội ngược dòng trước CHDC Congo. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chậm chạp trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng tạo áp lực lên đối thủ.

Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của ĐT Anh vẫn là Harry Kane, người tiếp tục sắm vai người hùng với cú đúp quyết định để giữ lại hy vọng tiến sâu.

Phong độ của Harry Kane không chỉ giúp Anh vượt qua khó khăn, mà còn đưa tiền đạo 32 tuổi vào cuộc đua Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Trong bối cảnh lối chơi chung chưa thật sự trơn tru, khả năng tỏa sáng cá nhân của thủ quân ĐT Anh sẽ tiếp tục được kỳ vọng.

Bên kia chiến tuyến, Mexico đang thể hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đối thủ khi duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Đội đồng chủ nhà không chỉ toàn thắng từ đầu giải mà còn chưa để thủng lưới bàn nào. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của El Tri. Họ không cần chơi quá bùng nổ, nhưng vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và tung ra những đòn kết liễu đúng thời điểm.

Không chỉ sở hữu phong độ ấn tượng, Mexico còn có lợi thế cực lớn từ sân nhà Azteca. Đây là nơi họ chưa từng thất bại tại World Cup và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài hơn một thập kỷ trên mọi đấu trường. Sân Azteca ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, mà còn khiến nhịp độ trận đấu trở nên khó kiểm soát với những đội bóng không quen.

Trận đấu giữa Mexico vs Anh khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều hiểu rõ tính chất sống còn của vòng knock-out. Mexico có thể kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Anh lại sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt chỉ trong khoảnh khắc.

Nếu Tam sư tiếp tục nhập cuộc chậm chạp như trận gặp CHDC Congo, họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Mexico đang đạt phong độ cao. Ngược lại, nếu giữ được sự tỉnh táo và kéo trận đấu vào giai đoạn cuối, Anh vẫn có cơ hội lật ngược tình thế.

Trong một thế trận cân bằng và giàu toan tính, kịch bản quen thuộc hoàn toàn có thể lặp lại khi Harry Kane lại lên tiếng đúng lúc để cứu ĐT Anh. Nhưng lần này, trước Mexico tại Azteca, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều và không dễ để Tam sư thoát hiểm một cách dễ dàng.

Trận đấu giữa Mexico vs Anh sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 6/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
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