Trực tiếp Mexico 2-3 Anh: Màn rượt đuổi tỉ số quá kịch tính
VOV.VN - Trực tiếp Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 6/7.
Trực tiếp Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 6/7.
82': Dứt điểm! Santiago Gimenez chạy cắt mặt rồi dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác so với khung thành ĐT Anh.
80': Nguy hiểm! Từ tình huống đá phạt bóng, bóng được treo vào vòng cấm và Edson Alvarez bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, cú đánh đầu đưa bóng không đi trúng khung thành ĐT Anh.
75': Hai đội trở lại thi đấu.
72': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
69': VÀOOOOOOO !!!!! Trên chấm phạt đền, Raul Jimenez dứt điểm sệt rất căng khiến thủ thành Pickford dù đoán đúng hướng nhưng vẫn không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Mexico 2-3 Anh.
68': Phạt đền! Trong nỗ lực phá bóng, Harry Kane chậm hơn nên đá vào chân của cầu thủ Mexico. ĐT Anh bị thổi phạt đền.
62': Mất quyền giao bóng! Sự việc hy hữu diễn ra khi ĐT Mexico chậm trễ giao bóng, trọng tài quyết định để ĐT Anh được quyền giao bóng.
60': VÀOOOOOOO !!!!! Trên chấm phạt đền, Harry Kane thực hiện cú sút hiểm góc về góc phải khiến thủ thành Raul Rangel dù đã đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Mexico 1-3 Anh.
58': Phạt đền! Thủ thành Raul Rangel phạm lỗi với Gordon trong vòng cấm, trọng tài cho ĐT Anh được hưởng phạt đền.
54': Thẻ đỏ! Quansah có pha vào bóng cao chân dẫn tới gầm giày đạp trúng chân Jesus Gallardo. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với Quansah khiến ĐT Anh chỉ còn thi đấu với 10 người.
49': Bóng đập cột dọc! Từ tình huống đón bóng hai, Nico O'Reilly ở sát vòng cấm vung chân sút ngay nhưng bóng đập cột dọc khung thành Mexico.
48': Sút xa! Quinones dứt điểm từ cự ly hơn 30 mét nhưng bóng đập người cầu thủ Anh bật ra.
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là Mexico 1-2 Anh.
45+4': Phá bóng kịp thời! Từ tình huống đánh đầu của đồng đội, Cesar Montes nhận bóng cận thành nhưng Bellingham đã kịp thời phá bóng ngay trước khi cầu thủ Mexico dứt điểm, giải nguy cho khung thành ĐT Anh.
45+3': Không vào! Từ đường treo bóng của đồng đội, Raul Jimenez bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa nhưng thủ thành Pickford đã bay người cứu thua xuất sắc cho ĐT Anh.
45+1': Không vào! Raul Jimenez tung ra pha dứt điểm đập đất trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT Anh đầy đáng tiếc.
45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.
42': VÀOOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm rồi đập chân Konsa nẩy ra, Quinones dứt điểm một chạm quyết đoán đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Pickford không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Mexico 1-2 Anh.
38': VÀOOOOOOO !!!!! Chỉ hai phút sau bàn mở tỉ số, ĐT Anh giành được bóng ở ngay trước vòng cấm đối thủ, Bellingham và Harry Kane có pha phối hợp một hai ở trung lộ, sau đó Bellingham đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Tỉ số trận đấu là Mexico 0-2 Anh.
36': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống tấn công nhanh, Saka treo bóng vào vòng cấm để Bellingham băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Mexico 0-1 Anh.
32': Sút xa! Luis Romo nỗ lực tung ra cú sút xa nhưng bóng không chính xác so với khung thành ĐT Anh.
31': Không được! ĐT Mexico vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, áp sát khung thành ĐT Anh bằng những đường chuyền ở tốc độ cao nhưng chưa thể tìm ra khoảng trống để dứt điểm.
26': Nguy hiểm! Anthony Gordon qua người rất hay ở sát đường biên ngang, sau đó đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm góc hẹp. Tuy nhiên, cú sút không đủ mạnh và hiểm nên thủ thành của ĐT Mexico đã bắt gọn bóng.
26': Hai đội trở lại sân thi đấu.
23': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
19': Không được! ĐT Mexico vẫn đang chơi tốt hơn, Gilberto Mora có pha ra chân nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đập cầu thủ Anh bật ra.
15': Không vào! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Raul Jimenez băng vào đánh đầu về góc gần nhưng thủ thành Pickford đổ người rất nhanh cứu thua xuất sắc cho ĐT Anh.
12': Không được! Trước lối chơi chặt chẽ của ĐT Anh, ĐT Mexico treo bóng ra phía sau hàng phòng ngự nhưng cú đá hơi sâu khiến thủ thành Pickford không khó để bắt gọn.
8': Không được! Gordon nỗ lực đi bóng ở cánh trái theo hướng tấn công ĐT Anh để đưa bóng vào vòng cấm nhưng bị cầu thủ phòng ngự Mexico ngăn chặn.
3': Không được! ĐT Mexico triển khai tấn công nhanh với những pha chuyền bóng cự ly ngắn ở tốc độ cao, Raul Jimenez nhận bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm ngay. Tuy nhiên, bóng đập người Guehi bật ra.
1': Thẻ vàng! Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, Declan Rice có pha cao chân và tiền vệ ĐT Anh phải nhận thẻ vàng.
Trận đấu bắt đầu! ĐT Anh là đội giao bóng trước.
Các cầu thủ khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Trời mưa và nguy cơ có sét khiến trận đấu phải tạm hoãn (Ảnh: Reuters)
Trận đấu sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến do ảnh hưởng của thời tiết. Theo thông báo từ FIFA, trận đấu sẽ lùi một giờ vì thời tiết, dự kiến bắt đầu vào 8h00 ngày hôm nay 6/7 theo giờ Việt Nam (Ảnh: Reuters)
Dù trời đổ mưa, nhiều cổ động viên vẫn đến sân từ sớm để sẵn sàng cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)
Harry Kane rực sáng, tuyển Anh ngược dòng thắng CHDC Congo
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7, Harry Kane ghi cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo để ghi tên mình vào vòng 16 đội, gặp Mexico.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador, vào vòng 16 đội
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu.
Màn thư hùng giữa Mexico vs Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026 hứa hẹn là một trong những trận đấu khó lường nhất giai đoạn vòng knock-out. Khi một bên là đội chủ nhà đang thăng hoa cực đại, còn đối diên là một Tam sư luôn biết cách vượt khó.
ĐT Anh bước vào trận đấu này với tấm vé đi tiếp đầy nhọc nhằn sau màn lội ngược dòng trước CHDC Congo. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chậm chạp trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng tạo áp lực lên đối thủ.
Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của ĐT Anh vẫn là Harry Kane, người tiếp tục sắm vai người hùng với cú đúp quyết định để giữ lại hy vọng tiến sâu.
Phong độ của Harry Kane không chỉ giúp Anh vượt qua khó khăn, mà còn đưa tiền đạo 32 tuổi vào cuộc đua Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Trong bối cảnh lối chơi chung chưa thật sự trơn tru, khả năng tỏa sáng cá nhân của thủ quân ĐT Anh sẽ tiếp tục được kỳ vọng.
Bên kia chiến tuyến, Mexico đang thể hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đối thủ khi duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Đội đồng chủ nhà không chỉ toàn thắng từ đầu giải mà còn chưa để thủng lưới bàn nào. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của El Tri. Họ không cần chơi quá bùng nổ, nhưng vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và tung ra những đòn kết liễu đúng thời điểm.
Không chỉ sở hữu phong độ ấn tượng, Mexico còn có lợi thế cực lớn từ sân nhà Azteca. Đây là nơi họ chưa từng thất bại tại World Cup và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài hơn một thập kỷ trên mọi đấu trường. Sân Azteca ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, mà còn khiến nhịp độ trận đấu trở nên khó kiểm soát với những đội bóng không quen.
Trận đấu giữa Mexico vs Anh khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều hiểu rõ tính chất sống còn của vòng knock-out. Mexico có thể kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Anh lại sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt chỉ trong khoảnh khắc.
Nếu Tam sư tiếp tục nhập cuộc chậm chạp như trận gặp CHDC Congo, họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Mexico đang đạt phong độ cao. Ngược lại, nếu giữ được sự tỉnh táo và kéo trận đấu vào giai đoạn cuối, Anh vẫn có cơ hội lật ngược tình thế.
Trong một thế trận cân bằng và giàu toan tính, kịch bản quen thuộc hoàn toàn có thể lặp lại khi Harry Kane lại lên tiếng đúng lúc để cứu ĐT Anh. Nhưng lần này, trước Mexico tại Azteca, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều và không dễ để Tam sư thoát hiểm một cách dễ dàng.
Trận đấu giữa Mexico vs Anh sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 6/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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