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Trực tiếp Mexico vs Ecuador vòng 32 đội World Cup 2026: Chủ nhà mở hội?

Thứ Ba, 20:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Mexico vs Ecuador vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam.

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp Mexico vs Ecuador vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam. 

14:10

Vào lúc 8h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Azteca, Mexico City, Mexico.

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Để có mặt ở vòng đấu này, đội chủ nhà Mexico đã thi đấu xuất sắc ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng trước Hàn Quốc, CH Séc và Nam Phi. Đáng chú ý, Mexico chưa để thủng lưới bàn nào dù đã tung ra sân 25/26 cầu thủ đăng ký ở giải đấu năm nay.

Điều đó cho thấy sự đồng đều trong đội hình của Mexico cũng như đội bóng này đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho lần trở lại với tư cách chủ nhà của sân chơi lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Ecuador lại thể hiện sự chật vật ở giai đoạn vòng bảng dù có lực lượng được đánh giá ở mức khá. Đại diện Nam Mỹ thua  Bờ Biển Ngà, hòa Curacao và chỉ có thể thắng ĐT Đức trong bối cảnh đội bóng châu Âu đã hết mục tiêu. Nhiều người đánh giá nếu như ĐT Đức còn động lực ở lượt cuối vòng bảng, Ecuador đã không thể giành thắng lợi để tiến vào vòng 32 đội.

Có thể thấy, mọi ưu thế đang nghiêng về chủ nhà Mexico. Theo quan sát trong quá khứ, ở 16 lần gần đây tiếp đón Ecuador tại sào huyệt của mình, Mexico thắng 8, hòa 5, chỉ phải nhận 3 thất bại.

Với hàng công đang có sự biến ảo của Quiñones cộng thêm kinh nghiệm đến từ Jimenez, các cầu thủ Mexico đã sẵn sàng để khiến Ecuador gặp khó khăn. Mexico không phải đội tấn công quá dồn dập, nhưng họ biết cách lựa chọn thời điểm tăng tốc. Đội bóng thực hiện trung bình 11,6 cú sút/trận, trong đó 60% số pha dứt điểm được thực hiện trong vòng cấm đối thủ.

Trong khi đó, lối chơi của Ecuador ở vòng đấu bảng World Cup 2026 không có gì đặc sắc. Họ thiếu sự linh hoạt trong các phương án tấn công, dẫn đến tình trạng thường xuyên rơi vào thế bế tắc trong các tình huống triển khai bóng.

Hàng hậu vệ trứ danh của Ecuador với những Pacho, Hincapie, Ordonez và cả tiền vệ phòng ngự Caicedo đáng ra phải là điểm tựa để đội bóng Nam Mỹ tiến bước nhưng thực tế họ vẫn có những thời điểm mắc những sai lầm ở vòng bảng và Ecuador cũng đã để thủng lưới 2 bàn ở các trận đã qua tại World Cup năm nay.

Tóm lại, đây là trận đấu mà nhiều khả năng Mexico sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khiến Ecuador phải dừng bước ở kỳ World Cup này.

14:09
 

 

14:09
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14:08
truc tiep mexico vs ecuador vong 32 doi world cup 2026 chu nha mo hoi hinh anh 5

 

Trần Tiến/VOV.VN
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