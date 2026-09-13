Trực tiếp MU 0-0 Man City: Trận derby kịch tính

Trực tiếp MU vs Man City diễn ra vào 22h30 ngày 13/9 trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.
9': Không được! Bruno có pha bấm bóng vào vòng cấm khi Dalot di chuyển thông minh để thoát người theo kèm. Tuy nhiên, Dalot không thể khống chế bóng thành công để lỡ cơ hội đối mặt thủ môn.
7': Nguy hiểm! Lisandro Martinez dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không đủ hiểm nên thủ thành Donnarumma đã bắt gọn.
3': Không được! Từ tình huống tấn công trung lộ, Enzo tung ra cú sút bằng chân trái trước vòng cấm nhưng bóng đập chân cầu thủ MU đi hết đường biên ngang.
Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.
Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Rất nhiều cổ động viên đã tới sớm để chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)
VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 6/9: MU để Everton cầm hòa 2-2 với kịch bản khó tin ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hill Dickinson.
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25.
Trận derby thành Manchester luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.
Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.
Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.
Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/9: Real Madrid thắng đậm 4-1 tại La Liga trong khi Ronaldo gây thất vọng khi thi đấu ở Saudi Arabia.
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