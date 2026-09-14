Trực tiếp MU 0-1 Man City: Những phút cuối kịch tính

11:12

Trận derby thành Manchester luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.

Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.