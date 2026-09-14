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Trực tiếp MU 0-1 Man City: Những phút cuối kịch tính

Thứ Hai, 00:14, 14/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp MU vs Man City diễn ra vào 22h30 ngày 13/9 trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

Trực tiếp MU vs Man City diễn ra vào 22h30 ngày 13/9 trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

00:15
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Ảnh: Reuters
00:14

86': Không vào! Từ tình huống đá phạt bóng, Maguire bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

00:13

86': Không được! Cunha nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập cầu thủ Man City đi hết đường biên ngang.

00:09

81': Thẻ vàng! Enzo Fernandez và Marguire đều phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm.

00:08
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Niềm vui của các CĐV Man City (Ảnh: Reuters)
00:04

76': Không vào! Từ đường căng ngang của đồng đội, Guehi băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc.

00:01

73': Nguy hiểm! Từ đường tạt của Dalot, Mbeumo bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

23:58

70': Nguy hiểm! Bruno Fernandes tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Donnarumma đã đẩy bóng ra.

23:57
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Haaland ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
23:56

69': Không vào! Enzo tung ra cú dứt điểm từ sát vòng cấm, thủ thành Lammens kịp thời đổ người chạm tay khiến quả bóng chệch hướng đập cột dọc nảy ra.

23:50

63': VÀOOOOOO !!!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Haaland không việt vị và công nhận bàn thắng. Tỉ số trận đấu là MU 0-1 Man City.

23:48

60': Bàn thắng không được công nhận! Nhận đường căng ngang của đồng đội, Haaland dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài xác định cầu thủ Man City đã việt vị. 

23:45
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Ảnh: Reuters
23:44

56': Nguy hiểm! Cunha nhận bóng ở trung lộ rồi đảo người đi bóng vào bên phải vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành Man City.

23:39

51': Bóng đập cột dọc! Mainoo nhận bóng ngay trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay nhưng bóng đập cột dọc Man City bật ra.

23:35

47': Không được! Từ tình huống đánh đầu phá bóng của cầu thủ Man City, Dalot tung ra cú dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

23:33

Hiệp hai bắt đầu! Man City có sự thay đổi người kh Ndiaye vào sân thay cho Cherki.

23:19
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Ảnh: Reuters
23:18

Hiệp một khép lại. Tỉ số trận đấu đang là MU 0-0 Man City.

23:16

45': Không vào! MU có pha đá phạt với khoảng cách hơn 20 mét ngay trước vòng cấm. Rashford thực hiện cú sút thẳng đưa bóng vòng qua hàng rào nhưng đáng tiếc lại đập cột dọc Man City bật ra.

23:12

41': Không được! MU sử dụng nhiều đường chuyền ngắn và trung bình ở một phần ba sân bên phía Man City để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng chưa thành công.

23:06

36': Nguy hiểm! Semenyo căng ngang rất mạnh nhưng không cầu thủ nào của Man City kịp thời băng vào dứt điểm.

23:03
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Foden phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: Reuters)
23:03

32': Không được! Bruno chọc khe cho Rashford trong vòng cấm. Tuy nhiên, Rashford xử lý bước một không tốt, bóng nảy ra tạo điều kiện cho thủ môn Donnarumma băng ra bắt bóng hoá giải tình thế đối mặt.

22:58

27': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng hai, Cherki hãm bóng bằng ngực rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đập trúng Mainoo bật ra.

22:54

23': Thẻ đỏ! Sau pha va chạm, Foden ngã xuống rồi đạp hai chân vào Bruno Fernandes. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Foden.

22:53
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Ảnh: Reuters
22:51

21': Không được! Rashford đảo bóng rồi dứt điểm trước vòng cấm nhưng Foden đã đưa chân ra ngăn chặn kịp thời.

22:49

19': Không được! Haaland có bóng ở trung lộ rồi đi xuống sát vòng cấm nhưng đường chuyền cho Cherki đã bị Marguire ngăn chặn.

22:45

14': Không được! Man City có pha hãm thành nhưng Foden không thể vượt qua được Lisandro Martinez. Hai đội vẫn chưa có được pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.

22:42
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Ảnh: Reuters
22:41

9': Không được! Bruno có pha bấm bóng vào vòng cấm khi Dalot di chuyển thông minh để thoát người theo kèm. Tuy nhiên, Dalot không thể khống chế bóng thành công để lỡ cơ hội đối mặt thủ môn.

22:37

7': Nguy hiểm! Lisandro Martinez dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không đủ hiểm nên thủ thành Donnarumma đã bắt gọn.

22:34

3': Không được! Từ tình huống tấn công trung lộ, Enzo tung ra cú sút bằng chân trái trước vòng cấm nhưng bóng đập chân cầu thủ MU đi hết đường biên ngang.

22:30

Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.

22:17

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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21:39

Rất nhiều cổ động viên đã tới sớm để chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

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21:35
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Đội hình xuất phát MU vs Man City.
11:14
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11:14
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11:13

 

11:12

Trận derby thành Manchester luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.

Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.

Như Đạt/VOV.VN
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