Trực tiếp Myanmar vs Lào vòng bảng ASEAN Cup 2026: Níu giữ cơ hội vào bán kết

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ĐT Lào bước vào trận đấu với không nhiều động lực khi chắc chắn chia tay ASEAN Cup 2026 sau vòng bảng. Ba trận thua liên tiếp khiến cánh cửa vào bán kết đã khép lại, ĐT Lào sẽ thi đấu một trận cống hiến khi gặp ĐT Myanmar trên sân khách.

ĐT Myanmar đang có màn trình diễn tốt tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: MFF)

Trong khi đó, ĐT Myanmar nếu thắng trong trận đấu này vẫn có cơ hội lớn để cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, ĐT Myanmar được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.

Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Myanmar chưa từng thua khi chạm trán ĐT Lào. Trong ba lần gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup (trước đó là AFF Cup), ĐT Myanmar có hai chiến thắng và một trận hoà khi gặp ĐT Lào.

Dù vậy, ĐT Myanmar không thể chủ quan khi các chiến thắng trước ĐT Lào thời gian gần đây đều không hề dễ dàng. Nếu không thể giành chiến thắng, cánh cửa đi tiếp của ĐT Myanmar sẽ rất hẹp khi phải làm khách trên sân của ĐT Thái Lan trong trận đấu cuối vòng bảng.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar vs Lào sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.