TRỰC TIẾP Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM: Ứng viên vô địch V-League đối đầu
VOV.VN - Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay (25/10) trên sân Ninh Bình.
Hôm nay (25/10), V-League 2026/2027 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 5. Tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chạm trán Hà Nội FC trên sân Chi Lăng. Đội khách hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đã giành được 6 điểm ở 2 vòng gần nhất.
Tại Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ chạm trán CLB CA TP.HCM trong cuộc so tài tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước. Ninh Bình đang có phong độ cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM cũng đang mong muốn tạo nên những kết quả tích cực.