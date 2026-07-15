TRỰC TIẾP Pháp 0-0 Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026: Mbappe đấu Lamine Yamal
VOV.VN - TRỰC TIẾP Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.
TRỰC TIẾP Pháp vs Tây Ban Nha
Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup, chỉ xếp sau Đức với 12 lần. Sau ba thất bại liên tiếp ở các kỳ World Cup 1958, 1982 và 1986, đội bóng áo lam đã thắng cả 4 trận bán kết gần nhất vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.
Nếu vượt qua Tây Ban Nha, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sánh ngang kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).
Pháp có cơ sở để hướng tới mục tiêu này khi sở hữu hàng công bùng nổ nhất World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với phong độ ấn tượng. Tiền đạo đội trưởng đã ghi 12 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, thành tích cao nhất lịch sử giải đấu.
Không chỉ sắc bén trong khâu dứt điểm, Mbappe còn phối hợp cực kỳ ăn ý với Ousmane Dembele. Bộ đôi này đã tạo cho nhau 19 cơ hội ghi bàn, trong đó Mbappe kiến tạo 10 lần cho Dembele, còn Dembele đáp lại bằng 9 đường chuyền quyết định.
Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là thử thách rất lớn với Pháp. Đây mới là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại World Cup. Ở lần đối đầu duy nhất trước đó tại vòng 1/8 World Cup 2006, Pháp thắng 3-1 để tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, xét trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha lại chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất. Đáng chú ý, La Roja toàn thắng ở hai màn so tài gần đây, gồm chiến thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 và màn rượt đuổi tỷ số 5-4 ở UEFA Nations League, trong đó tài năng trẻ Lamine Yamal đều để lại dấu ấn đậm nét.
“Hoặc là Pháp sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup, hoặc là Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước họ. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chúng tôi chẳng sợ bất cứ điều gì” – Lamine Yamal đưa ra tuyên bố đáng chú ý trước trận bán kết World Cup 2026.
Lamine Yamal chính là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha liên tiếp thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 (nơi anh lập siêu phẩm gỡ hòa) và 5-4 tại bán kết Nations League 2024/2025 (nơi anh ghi cú đúp bàn thắng).
Tại World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn là nhân tố biến ảo nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu khiến Lamine Yamal hiện tại không có phong độ bùng nổ như khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.