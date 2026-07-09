English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TRỰC TIẾP Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Gà trống đối đầu Sư tử Atlas

Thứ Năm, 14:00, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TRỰC TIẾP Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/8/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts, Mỹ.

11:26
 

 

11:25
trUc tiEp phap vs morocco tu ket world cup 2026 ga trong doi dau su tu atlas hinh anh 2
11:24

Pháp vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa Morocco bước vào trận tứ kết với vai kẻ lót đường hoặc lép vế. Những chú sư tử Atlas đã chứng minh họ đủ sức khiến bất kỳ ông lớn nào phải dè chừng, thậm chí ôm hận.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Pháp thắng 4 và hòa 2, chưa từng thua Morocco. Khoảng cách ấy phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang giá trị tham khảo, bởi Morocco của World Cup 2026 là một tập thể hoàn toàn khác.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang khẳng định sức mạnh đánh nể ở giải đấu năm nay. Họ vào tứ kết bằng lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự tổ chức chặt chẽ và phản công với tốc độ rất cao, đặc biệt từ hai hành lang. Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 tiếp tục cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự, mà còn đủ sắc bén để kết liễu đối thủ khi có cơ hội.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco nằm ở tinh thần. Họ thi đấu với tâm lý của một đội bóng không còn gì để mất, trong khi mỗi chiến thắng đều tiếp thêm niềm tin rằng hành trình của họ vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, hạn chế của đại diện châu Phi là chiều sâu đội hình. Nếu trận đấu kéo dài hoặc buộc phải xoay tua, họ khó sánh với nguồn nhân lực dồi dào của ĐT Pháp.

Đó cũng là ưu thế lớn nhất của đội bóng áo lam. Didier Deschamps sở hữu một đội hình có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng gần như không suy giảm. Pháp vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Chiến thắng trước Paraguay ở vòng 1/8 thêm một lần khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, Pháp cũng không được phép chủ quan. Morocco sẽ pressing quyết liệt, tranh chấp quyết liệt và tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất. Nếu không duy trì được cường độ và sự tập trung trong suốt 90 phút, Les Bleus hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy mà đối thủ giăng sẵn.

Xét toàn diện từ chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, chiều sâu lực lượng cho tới khả năng thích ứng chiến thuật, Pháp vẫn là đội có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết hơn. Nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì lịch sử đối đầu phản ánh. Chỉ cần Morocco giữ được sự lì lợm và tận dụng tốt cơ hội phản công, kỳ tích lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất như World Cup 2022 hoàn toàn có thể tái hiện.

11:23
cup1.jpg

Justin Bieber sẽ biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup

VOV.VN - Ca sĩ Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup 2026, đánh dấu lần đầu FIFA tổ chức màn trình diễn theo mô hình Super Bowl. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hướng tới mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD hỗ trợ giáo dục trẻ em trên toàn cầu.

11:22

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

TRỰC TIẾP Pháp vs Morocco

Ở trận đấu này, Morocco cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực Ismael Saibari nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thông tin được HLV Mohamed Ouahbi xác nhận trong buổi họp báo trước trận.

Saibari gặp chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 của Morocco trước Canada ở vòng 1/8. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy chấn thương của cầu thủ 25 tuổi không quá nghiêm trọng và nhiều khả năng anh vẫn có thể trở lại nếu Morocco tiến sâu tại giải.

HLV Mohamed Ouahbi cho biết: “Toàn đội đều sẵn sàng thi đấu, ngoại trừ Saibari. Trận đấu với Pháp đến quá sớm để cậu ấy kịp bình phục, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không phải chia tay phần còn lại của World Cup. Chúng tôi chỉ sử dụng những cầu thủ đạt thể trạng 100%”.

trUc tiEp phap vs morocco tu ket world cup 2026 ga trong doi dau su tu atlas hinh anh 3

Saibari là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Morocco tại World Cup 2026. Anh ghi bàn mở tỷ số trước Brazil, ghi bàn quyết định giúp Morocco đánh bại Scotland và lập công trong trận hòa Haiti ở vòng bảng. Đến vòng 1/16, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Morocco vượt qua Hà Lan.

Việc Saibari vắng mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng đi tiếp của Morocco. Không ngoại trừ khả năng HLV Mohamed Ouahbi sẽ đặt niềm tin vào Soufiane Rahimi.

Cách đây 4 năm, Morocco cũng đối đầu với Pháp ở World Cup 2022. Khi đó, hai đội gặp nhau ở vòng bán kết, đại diện châu Phi thất bại 0-2 trước đối thủ.  Lần so tài này, Morocco được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi Pháp đang có hàng công mạnh nhất giải.

Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã gửi đề nghị xem xét xoá thẻ vàng với Michael Olise. Trong trận đấu ở vòng 16 đội gặp ĐT Paraguay, Olise phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Matías Galarza. Cầu thủ Paraguay ôm mặt ngã xuống sân sau tình huống đôi bên tranh cãi, trong khi hình ảnh sau đó ghi nhận Olise chỉ chạm vào áo cầu thủ này.

Dù vậy, HLV Deschamps xác nhận FIFA không xoá thẻ vàng cho Olise. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ĐT Pháp giành chiến thắng trong trận đấu tới, Olise sẽ không thể thi đấu ở bán kết nếu nhận thẻ vàng.

HLV Deschamp cho biết: “Không có gì thay đổi với tấm thẻ vàng của Olise. Chúng tôi đã nhận được quyết định của FIFA rằng tấm thẻ vàng vẫn còn hiệu lực”.

Về việc trận tứ kết sắp tới sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài hoàn toàn là người Argentina, HLV Deschamps chia sẻ: “Mọi việc nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi tin tưởng vào trọng tài, một số quyết định của trọng tài có thể gây tranh cãi bởi ý kiến riêng của mỗi người. Đối thủ sắp tới của chúng tôi là ĐT Morocco, không phải là trọng tài. Họ ở đó để áp dụng luật thi đấu một cách công bằng”.

Phạm Ngọc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/7.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7: Pháp đối đầu Morocco
Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7: Pháp đối đầu Morocco

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7 rạng sáng 10/7, Pháp vs Morocco đối đầu ở vòng tứ kết.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7: Pháp đối đầu Morocco

Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7: Pháp đối đầu Morocco

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7 rạng sáng 10/7, Pháp vs Morocco đối đầu ở vòng tứ kết.

Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Khó cho đại diện châu Phi
Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Khó cho đại diện châu Phi

VOV.VN - Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 3h rạng sáng ngày 10/7 trên sân Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Boston, Mỹ).

Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Khó cho đại diện châu Phi

Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Khó cho đại diện châu Phi

VOV.VN - Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 3h rạng sáng ngày 10/7 trên sân Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Boston, Mỹ).

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế