TRỰC TIẾP Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026: Công cường gặp thủ chắc
Thứ Ba, 14:00, 14/07/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.
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Nếu có một trận đấu xứng đáng được gọi là "chung kết sớm" của World Cup 2026, đó chính là màn so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một bên sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu (16 bàn thắng), bên kia là hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất (1 bàn thua). Khi hai cực đối lập gặp nhau, yếu tố chiến thuật nhiều khả năng sẽ quyết định tất cả.
Pháp bước vào bán kết với sự thuyết phục gần như tuyệt đối. 6 trận toàn thắng, 16 bàn thắng và chỉ 2 lần để thủng lưới cho thấy tập thể của Didier Deschamps đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Đáng sợ hơn, Les Bleus không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kylian Mbappe.
Bên cạnh chân sút đã ghi 8 bàn, Ousmane Dembele mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá, còn Michael Olise trở thành nguồn sáng tạo với những đường chuyền mở khóa hàng thủ. Hàng công giàu tốc độ, biến hóa và có nhiều phương án tiếp cận khung thành khiến Pháp trở thành bài toán cực khó cho mọi đối thủ.
Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha lại gây ấn tượng bằng sự ổn định. Chỉ một bàn thua sau sáu trận là minh chứng rõ nhất cho hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Luis de la Fuente. La Roja không phòng ngự bằng cách lùi sâu, mà bằng khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu. Khi đối phương không có bóng, những mũi phản công nguy hiểm như Mbappe hay Dembele cũng bị hạn chế đáng kể đất diễn.
Lịch sử đối đầu có thể đang đứng về phía Tây Ban Nha với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất trước Pháp tại EURO 2024 và Nations League 2025. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Les Bleus đang sở hữu phiên bản cân bằng và toàn diện hơn, trong khi những thất bại trước đó đều có những yếu tố đặc thù về nhân sự và thế trận. Chính vì vậy, La Roja khó có thể bước vào trận đấu với tâm thế của đội chiếm ưu thế.
Đây sẽ là cuộc đấu giữa ngọn giáo sắc nhất và tấm khiên vững nhất World Cup 2026. Và trong một trận bán kết mà khoảng cách chuyên môn gần như không tồn tại, chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội buộc được đối thủ phải chơi theo cách mình mong muốn.
Hai chiến thắng gần nhất giúp Tây Ban Nha thêm tự tin trước cuộc tái đấu với Pháp ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, Les Bleus lúc này là tập thể hoàn thiện và bản lĩnh hơn. La Roja chắc chắn là thử thách cực đại, nhưng thày trò HLV Didier Deschamps vẫn sáng cửa trở thành đội bóng thứ ba giành vé vào chung kết lần thứ ba liên tiếp, sau Italia và Brazil.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.
VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 13-7 có những nội dung chính sau đây: Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026; ĐT Anh đối mặt thống kê bất lợi trước thềm bán kết; Quy luật “đen đủi” khiến CĐV Tây Ban Nha thấp thỏm trước bán kết…
Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabien Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
TRỰC TIẾP Pháp vs Tây Ban Nha
Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup, chỉ xếp sau Đức với 12 lần. Sau ba thất bại liên tiếp ở các kỳ World Cup 1958, 1982 và 1986, đội bóng áo lam đã thắng cả 4 trận bán kết gần nhất vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.
Nếu vượt qua Tây Ban Nha, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sánh ngang kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).
Pháp có cơ sở để hướng tới mục tiêu này khi sở hữu hàng công bùng nổ nhất World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với phong độ ấn tượng. Tiền đạo đội trưởng đã ghi 12 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, thành tích cao nhất lịch sử giải đấu.
Không chỉ sắc bén trong khâu dứt điểm, Mbappe còn phối hợp cực kỳ ăn ý với Ousmane Dembele. Bộ đôi này đã tạo cho nhau 19 cơ hội ghi bàn, trong đó Mbappe kiến tạo 10 lần cho Dembele, còn Dembele đáp lại bằng 9 đường chuyền quyết định.
Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là thử thách rất lớn với Pháp. Đây mới là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại World Cup. Ở lần đối đầu duy nhất trước đó tại vòng 1/8 World Cup 2006, Pháp thắng 3-1 để tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, xét trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha lại chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất. Đáng chú ý, La Roja toàn thắng ở hai màn so tài gần đây, gồm chiến thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 và màn rượt đuổi tỷ số 5-4 ở UEFA Nations League, trong đó tài năng trẻ Lamine Yamal đều để lại dấu ấn đậm nét.
“Hoặc là Pháp sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup, hoặc là Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước họ. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chúng tôi chẳng sợ bất cứ điều gì” – Lamine Yamal đưa ra tuyên bố đáng chú ý trước trận bán kết World Cup 2026.
Lamine Yamal chính là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha liên tiếp thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 (nơi anh lập siêu phẩm gỡ hòa) và 5-4 tại bán kết Nations League 2024/2025 (nơi anh ghi cú đúp bàn thắng).
Tại World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn là nhân tố biến ảo nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu khiến Lamine Yamal hiện tại không có phong độ bùng nổ như khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.