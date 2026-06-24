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Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026: Bữa tiệc bóng đá tấn công?

Thứ Tư, 20:30, 24/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Hard Rock.

19:47
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Scotland sẽ đối đầu với Brazil ở lượt trận cuối bảng C lúc 5h ngày 25/6 trên sân vận động Hard Rock, Mỹ.

Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau khi hòa Morocco 1-1 và thắng Haiti 3-0. Scotland đang đứng thứ 3 tại bảng C sau khi thắng Haiti 1-0 và thua Morocco 0-1.

Brazil chỉ cần hòa là sẽ giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, Scotland buộc phải thắng để tự quyết định số phận.

Giữa bối cảnh Scotland buộc phải thắng còn Brazil luôn được kỳ vọng sẽ trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, cuộc đọ sức trên sân Hard Rock hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn và có thể sẽ chứng kiến nhiều bàn thắng.

Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Brazil ở trận này là 69,6% còn cơ hội chiến thắng của Scotland chỉ là 12,2%. Khả năng xảy ra kết quả hòa là 18/2%.

Brazil hiện cũng đang có thành tích bất bại trước Scotland khi đã thắng 8 và hòa 2 ở những lần gặp nhau trong quá khứ. Như vậy, Scotland sẽ phải làm nên chiến thắng lịch sử trước Brazil nếu muốn chắc chắn vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

 

Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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