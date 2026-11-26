Trực tiếp Sporting 2-2 MU: Quỷ đỏ bị VAR từ chối bàn thắng
VOV.VN - Trực tiếp Sporting vs MU trong khuôn khổ vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra vào lúc 3h ngày 26/11.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
86': KHÔNG VÀO !!! Maxi Araujo tung cú vô lê trong vòng cấm địa MU sau pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành.
84': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Patrick Dorgu đã phạm lỗi với thủ môn Kaique nên bàn thắng bị từ chối. Tỉ số vẫn là 2-2.
82': VÀO VÀO VÀO !!! MU đá phạt góc bên cánh trái, Bruno Fernandes đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn của đội chủ nhà bắt bóng trượt, bóng bay vào lưới, tỉ số là 3-2 cho MU. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng, xem các cầu thủ MU đã phạm lỗi với thủ môn Kaique trong lúc tranh chấp hay không.
80': VÀO VÀO VÀO !!! Thủ môn Senne Lammens mắc sai lầm nghiêm trọng tạo điều kiện để Luis Suarez ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.
75': BẾ TẮC !!! Việc MU chủ động chơi chậm và lùi sâu đội hình khiến Sporting gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Senne Lammens.
71': KHÔNG ĐƯỢC !!! MU tấn công bên cánh trái, Patrick Dorgu tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng Maxi Araujo đã phá bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội khách phối hợp đá phạt không tốt.
68': PHẠM LỖI !!! Kobbie Mainoo bị Luis Suarez phạm lỗi, trọng tài cho MU được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa ở cự ly khoảng 30m. MU vẫn đang duy trì thế trận chặt chẽ trước đội chủ nhà, khiến đại diện Bồ Đào Nha gặp khó khăn.
62': PHẠT GÓC !!! Đội chủ nhà đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm địa MU, nhưng hàng thủ Quỷ đỏ đã chơi tốt và hóa giải thành công. Sau khi có bàn dẫn trước, MU đang tạo ra được thế trận tốt trước đội chủ nhà.
58': KHÔNG VÀO !!! Joshua Zirkzee có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của đội chủ nhà.
53': SÚT PHẠT !!! MU được hưởng quả phạt trước vòng cấm địa của Sporting, Bruno Fernandes sút phạt, nhưng cú sút của cầu thủ này đã đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
50': VÀO VÀO VÀO !!! Bruno Fernandes có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, bóng đi không quá khó, nhưng thủ môn Kaique đã mắc sai lầm, tỉ số là 2-1 cho MU.
48': VÀO VÀO VÀO !!! Bruno Fernandes được giao trọng trách sút 11m, tiền vệ người Bồ Đào Nha dứt điểm rất khó đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU.
46': PHẠT ĐỀN !!! Lisandro Martinez đi bóng xâm nhập vòng cấm địa và bị cầu thủ Eduardo Quaresma phạm lỗi, trọng tài cho MU được hưởng 11m.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Sporting tạm dẫn MU với tỉ số 1-0.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
41': KHÔNG VÀO !!! Amad Diallo đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch khung thành của Sporting.
40': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Amad Diallo thoát xuống rất nhanh xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội, đưa được bóng vào lưới Sporting, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi của Youri Tielemans ở tình huống bóng trước đó.
36': KHÔNG ĐƯỢC !!! MU lên bóng bên cánh phải, Bruno Fernandes thực hiện đường căng ngang, nhưng bóng đi quá nhẹ nên bị thủ môn đội chủ nhà đoán được ý đồ và ôm gọn.
33': VÀO VÀO VÀO !!! Luis Suarez tiếp tục được giao trọng trách sút 11m, lần này cầu thủ mang áo số 97 đã đánh bại được thủ môn Senne Lammens, mở tỉ số trận đấu.
31': PHẠT ĐỀN !!! Senne Lammens rời khung thành băng ra truy cản Maxi Araujo, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Quả phạt đền thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 phút của đội chủ nhà.
30': SÚT HỎNG 11M !!!! Luis Suarez được giao trọng trách sút 11m, nhưng cầu thủ này lại sút bóng quá hiền nên bị thủ môn Senne Lammens ôm gọn.
29': PHẠT ĐỀN !!! Geny Catamo đi bóng xâm nhập vòng cấm và bị Lisandro Martinez phạm lỗi, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng 11m.
23': KHÔNG ĐƯỢC !!! MU tấn công bên cánh trái, Bryan Mbeumo đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng pha đẩy bóng cuối cùng lại hơi dài nên đã bị hậu vệ đối phương hóa giải thành công.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! MU tấn công trung lộ, Bruno Fernandes có bóng trước vòng cấm địa Sporting, nhưng trước sự theo kèm chặt của hậu vệ đối phương, tiền vệ này đã không thể tung ra cú dứt điểm.
16': KHÔNG VÀO !!! Joshua Zirkzee bứt tốc xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền dài của đồng đội, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi lên khán đài. Quỷ đỏ vẫn chưa tạo được thế trận tốt trước đại diện Bồ Đào Nha.
12': KHÔNG VÀO !!! Maxi Araujo có cơ hội tung cú vô lê trong vòng cấm địa MU sau pha phá bóng không tốt của đội khách, nhưng bóng đi lên khán đài. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận tốt và ở rất gần bàn thắng mở tỉ số.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! Sporting tấn công bên cánh trái, Maxi Araujo tạt vào vòng cấm của MU, nhưng hàng thủ đội khách đã chơi tốt và giải nguy thành công.
6': Sporting đá pressing ngay bên phần sân của MU khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng ngay bên phần sân nhà.
4': Với lợi thế sân nhà, Sporting đang nhập cuộc tự tin và gây ra nhiều khó khăn cho MU, nhưng đại diện Bồ Đào Nha vẫn chưa thể tiếp cận khung thành đối phương.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters).
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Pochettino vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng MU vào thứ Tư tuần trước nhưng đã có màn ra mắt đáng quên khi Quỷ đỏ thua Liverpool 0-4 tại Anfield. Sau 11 vòng đấu Premier League, đội bóng thành Manchester mới giành 8 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.
Hàng thủ là vấn đề nghiêm trọng nhất của MU. Đội bóng này đã thủng lưới 34 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Những sai lầm cá nhân, trong đó có tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ở trận thua Liverpool, càng khiến hệ thống phòng ngự trở nên thiếu chắc chắn.
Thành tích sân khách tại Champions League cũng không ủng hộ Quỷ đỏ. MU chỉ thắng 1 trong 11 chuyến hành quân gần nhất, hòa 3 và thua 7. Đáng chú ý, họ không thắng trong 6 trận sân khách liên tiếp tại giải đấu này.
Dù vậy, MU vẫn có điểm tựa tinh thần sau chiến thắng 3-1 trước AS Roma. Ở trận đấu đó, đại diện nước Anh bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã ngược dòng thành công.
Phía bên kia chiến tuyến, Sporting CP đang có phong độ khá tích cực. Sau 11 vòng đấu tại Primeira Liga, đội chủ nhà giành 24 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Tại Champions League, Sporting có 9 điểm sau 4 trận và xếp thứ 10.
Đặc biệt, Jose Alvalade là điểm tựa đáng kể khi Sporting thắng 6/8 trận sân nhà gần nhất tại Champions League. Hàng công đội bóng Bồ Đào Nha cũng duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 22 trận liên tiếp lập công tại vòng bảng và vòng xếp hạng.
Xét về đối đầu, MU thắng 3/4 lần chạm trán Sporting CP trước đây. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến Quỷ đỏ khó tạo được sự yên tâm. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, thầy trò Pochettino có nguy cơ tiếp tục trải qua một chuyến làm khách đầy khó khăn tại Lisbon.
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