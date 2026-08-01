Trực tiếp Thái Lan 0-0 Malaysia: Pressing nghẹt thở, va chạm nảy lửa
Thứ Bảy, 20:12, 01/08/2026
VOV.VN - Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 1/8 trên sân vận động Rajamangala.
20:23
21': Thế trận giằng co!!! Thái Lan và Malaysia thi đấu kín kẽ, sẵn sàng phạm lỗi từ xa để phá lối chơi của đối phương.
20:17
16': Thái Lan đáp trả!!! Teerasak đánh đầu ngược đưa bóng đi chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh trái của Ratree.
20:15
13': Nỗ lực bất thành!!! Tốc độ và sức mạnh của Sumareh giúp cánh phải của Malaysia trở thành hướng tấn công đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, 3 tình huống Malaysia rót bóng vào vòng cấm đều bị hàng phòng ngự Thái Lan đánh bật.
20:11
10': Malaysia nhập cuộc tự tin!!! Theo thống kê của trang chủ ASEAN Cup 2026, Malaysia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong 10 phút đầu tiên với tỷ lệ 60%. Đội khách cũng chủ động dâng cao pressing thay vì lùi sâu phòng ngự như dự đoán trước trận đấu.
20:08
6': Malaysia tấn công sắc nét!!! Sumareh bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền bóng vừa tầm cho Raymond băng lên thực hiện pha căng ngang khó chịu. Tuy nhiên, trung vệ Tom Bihr đã phá bóng giải nguy cho Thái Lan.
20:05
3': Va chạm nảy lửa!!! Sức nóng của trận đấu sớm được đẩy lên cao khi Aguero có pha va chạm mạnh khiến Yotsakorn nằm sân đau đớn.
20:00
Trận đấu bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng
19:07
15:19
Tối nay 1/8, Thái Lan sẽ tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala vào lúc 20h00.
Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng Myanmar 2-1 và Lào 4-0. Nếu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách của Thái Lan, Malaysia sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng B.
ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng ĐT Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ vươn lên đứng đầu bảng B nếu thắng Malaysia.
Trong khi đó, ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2.
Đây là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp, Thái Lan và Malaysia nằm cùng bảng đấu. Cách đây 2 năm, Thái Lan từng thắng Malaysia 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024.
Vì nhiều lý do, cả hai đội đều bước vào ASEAN Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, "Voi chiến" và "Mãnh hổ" đã tạo đà tâm lý thuận lợi bằng những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn.
Bối cảnh hiện tại khiến cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia lần này trở nên khó lường hơn so với những trận đấu gần đây. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế sân nhà và nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Malaysia.
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