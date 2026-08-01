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Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026: Định đoạt ngôi đầu bảng B

Thứ Bảy, 15:29, 01/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 1/8 trên sân vận động Rajamangala.

15:19
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Tối nay 1/8, Thái Lan sẽ tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala vào lúc 20h00.

Hiện tại,  Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng Myanmar 2-1 và Lào 4-0. Nếu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách của Thái Lan, Malaysia sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng B.

ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng ĐT Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ vươn lên đứng đầu bảng B nếu thắng Malaysia.

Trong khi đó, ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2.

Đây là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp, Thái Lan và Malaysia nằm cùng bảng đấu. Cách đây 2 năm, Thái Lan từng thắng Malaysia 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Vì nhiều lý do, cả hai đội đều bước vào ASEAN Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, "Voi chiến" và "Mãnh hổ" đã tạo đà tâm lý thuận lợi bằng những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn.

Bối cảnh hiện tại khiến cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia lần này trở nên khó lường hơn so với những trận đấu gần đây. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế sân nhà và nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Malaysia.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Pathomakkakul, Weerawatnodom, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Otton, Yooyen, Poeiphimai, Jarunongkran, Khamyok Kakana.

Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

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Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026

 

Hoàng Long/VOV.VN
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