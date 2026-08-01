Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal Nga: "Thuốc thử" liều cao

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Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức.

Ảnh: Around Futsal.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand.

Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT Futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu.

Đánh giá về mục tiêu tại giải, chiến lược gia người Argentina - Diego Raul Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam cho biết kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, dù đội tuyển luôn hướng đến chiến thắng trong mỗi trận đấu.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai".

Về phần ĐT Futsal Nga, đội bóng này mang sang Thái Lan lực lượng rất mạnh với chủ yếu là những cầu thủ đến từ các CLB Futsal hàng đấu của Nga.

Dù những năm qua Futsal Nga không được tham dự các giải đấu chính thức nhưng các cầu thủ ĐT Futsal Nga vẫn được đi giao hữu quốc tế rất nhiều để duy trì thể trạng cũng như phong độ. Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Futsal Nga vẫn xếp hạng 7 nên đây vẫn là đối thủ nặng ký với ĐT Futsal Việt Nam.