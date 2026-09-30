Trực tiếp U16 Việt Nam 0-1 U16 Kyrgyzstan giải CFA Team China 2026

17:04

Hôm nay 30/9, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải đấu CFA Team China 2026 diễn ra ở Thẩm Dương (Trung Quốc). Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U16 Kyrgyzstan. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 13h trên sân vận động Thẩm Hà.

Ảnh: VFF.

Trong trận đấu đầu tiên, với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011, U16 Việt Nam khởi đầu trận gặp Australia khá tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 do công của Trung Anh.

Tuy nhiên sau đó U16 Việt Nam đã không thể duy trì được sự tập trung ở hàng thủ trước sức ép lớn từ U16 Australia. Đội bạn ghi 4 bàn để dẫn lại 4-1 trước khi U16 Việt Nam có thêm bàn thắng ở cuối trận do công của Minh Nhật. Đến phút 83, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Australia trên chấm 11m.

Đến trận thứ hai, U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định.

Phút 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất.

U16 Việt Nam đã thất bại cả 2 trận đã qua của giải CFA Team China 2026 nên chắc chắn sẽ quyết tâm đánh bại Kyrgyzstan trong trận đấu chiều nay.

Kyrgyzstan đã thể hiện được năng lực ở 2 trận đấu đã qua khi hòa Trung Quốc 3-3 và hòa Australia 2-2. Đại diện châu Á vẫn còn cơ hội vô địch nếu đánh bại U16 Việt Nam hôm nay.