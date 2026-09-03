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Trực tiếp U20 Việt Nam 0-0 U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027

Thứ Năm, 19:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp trận thi đấu bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra lúc 19h ngày 3/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu mang tính chất quyết định đến cơ hội giành vé vào VCK của cả hai đội.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra lúc 19h ngày 3/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

19:18

18' U20 Việt Nam đang là đội chủ động hơn nhưng các pha phối hợp chưa có được sự chuẩn xác cần thiết. 

19:10

10' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá nhanh. Đôi bên đều đang nỗ lực để tìm bàn thắng. 

19:06

5' U20 Palestine lên bóng bên cánh phải, cầu thủ đội khách tạt bóng vào trong nhưng hậu vệ U20 Việt Nam đã kịp thời cản phá. 

19:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!!

18:55
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 2
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 4
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 5
Ảnh: Như Đạt. 
18:15
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 6
Ở trận đấu lúc 16h, U20 Triều Tiên đã đánh bại U20 Iran với tỷ số 2-1. (Ảnh: Như Đạt). 
18:13
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 7
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
17:10
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 9
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 11
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 13
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 14
Một số hình ảnh của trận đấu U20 Iran vs U20 Triều Tiên bắt đầu lúc 16h. (Ảnh: Như Đạt). 
17:05
14:44
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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 3/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 3/9, những trận đấu tiếp theo của các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi. Đây là những giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

10:08

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Sau những kết quả không như ý ở ngày ra quân, đây gần như là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp.

truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 15
Ảnh: Như Đạt. 

Ở trận mở màn, U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức lối chơi. Trong khi đó, U20 Palestine cũng không có điểm khi thua 1-2 trước U20 Iran, khiến cục diện bảng đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Với cục diện hiện tại, cả hai đội buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Lợi thế của U20 Việt Nam nằm ở việc được thi đấu trên sân nhà Việt Trì. Tuy nhiên, áp lực từ khán giả cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn so với trận ra quân.

Sau thất bại đầu tiên, ban huấn luyện U20 Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào việc phân tích đối thủ và điều chỉnh chiến thuật. HLV Ikeuchi nhấn mạnh đội vẫn còn cơ hội và điều quan trọng là phải khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ.

Một khó khăn khác đến từ vấn đề nhân sự khi Lê Phát phải trở lại CLB thi đấu tại V-League, ảnh hưởng đến sự ổn định đội hình. Điều này buộc U20 Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn con người và cách vận hành lối chơi.

Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine là đối thủ không thể xem thường khi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Những nhân tố đến từ châu Âu và Nam Mỹ mang đến cho họ nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi hiện đại.

Dù vậy, trận thua trước U20 Iran cũng cho thấy U20 Palestine vẫn tồn tại những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Nhiều khả năng đối thủ này sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, chờ đợi sai lầm của U20 Việt Nam để phản công.

10:03
 

 

10:03
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 16
Ảnh: Như Đạt. 
10:02
truc tiep u20 viet nam 0-0 u20 palestine vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 17
Trần Tiến/VOV.VN
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