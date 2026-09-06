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Trực tiếp U20 Việt Nam 1-2 U20 Iran: Trả giá đắt vì sai lầm

Chủ Nhật, 20:22, 06/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra vào lúc 19h hôm nay 6/9 trên sân Việt Trì.

20:48

89': PHẠT GÓC !!! U20 Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng pha đánh đầu của Duy Khang lại đi chệch khung thành.

20:45

86': U20 Việt Nam suy giảm về mặt thể lực nên không thể tạo ra được sức ép đủ lớn về phía khung thành của U20 Iran.

20:40
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U20 Việt Nam gặp khó trước U20 Iran (Ảnh: Như Đạt).
20:40

80': U20 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Đội chủ nhà đang gặp khó trước lối chơi giàu thể lực của U20 Iran.

20:35

76': KHÔNG VÀO !!! Tấn Dũng tạt bóng vào vòng cấm địa, cơ hội đến với Duy Đăng, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi không trúng đích.

20:31

72': KHÔNG VÀO !!! Erfan Khodadadian Miri xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành của Xuân Tín.

20:29

68': U20 Iran cho thấy rõ sự vượt trội về thể chất lẫn thể hình, đại diện Tây Á đang gia tăng sức ép khiến hàng thủ U20 Việt Nam phải làm việc rất vất vả.

20:22

63': VÀO VÀO VÀO !!! U20 Iran được hưởng phạt đền, Mahan Beheshti dễ dàng đánh bại Xuân Tín để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

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Ảnh: Như Đạt.
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Ảnh: Như Đạt.
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Ảnh: Như Đạt.
20:19

60': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tấn Dũng đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi không trúng đích. Hai đội đang chơi bóng với tốc độ cao, đôi công hấp dẫn.

20:18

58': NGUY HIỂM !!! Abolfazl Kazemikarebadarkolaei có cơ hội trong vòng cấm của U20 Việt Nam, nhưng cầu thủ này khống chế bóng không tốt nên đã bị thủ môn Xuân Tín ôm gọn bóng.

20:15

56': ĐÁ PHẠT !!! U20 Iran được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành U20 Việt Nam, nhưng Jafar Asadi đá bóng không qua hàng rào.

20:14

55': Sau khi nhận bàn thua, U20 Việt Nam đang nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhừng đại diện Đông Nam Á đang gặp khó khăn trước đội khách.

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Ảnh: Như Đạt.
20:09

50': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống ném biên, U20 Iran đã tạo ra pha bóng lộn xộn, Arian Maali có cơ hội, cầu thủ này nhanh chân dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1.

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Ảnh: Như Đạt.
20:08

48': U20 Iran đang dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng đội khách vẫn chưa gây ra được khó khăn cho hàng thủ của U20 Việt Nam.

20:05

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

19:50
19:49

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U20 Việt Nam tạm dẫn 1-0 U20 Iran.

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Ảnh: Như Đạt.
19:47

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

19:43

43': KHÔNG VÀO !!! Quốc Khánh đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U20 Iran.

19:41

40': VÀO VÀO VÀO !!! U20 Việt Nam tấn công rất hay bên cánh trái, Quốc Khánh đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn đối phương ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

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Ảnh: Trần Tiến.
19:37

37': PHẠT GÓC !!! U20 Việt Nam đá phạt góc, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của U20 Iran.

19:36

35': KHÔNG VÀO !!! U20 Việt Nam có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của Văn Bách lại đi chệch khung thành của U20 Iran. Đây là cơ hội ngon ăn nhất của U20 Việt Nam từ đầu trận.

 

19:33

33': ĐÁNG TIẾC !!! U20 Việt Nam phản công nhanh bên cánh phải, nhưng đường căng ngang cuối cùng của cầu thủ đội chủ nhà lại không tốt nên bị hậu vệ đối phương dễ dàng hóa giải.

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Ảnh: Như Đạt.
19:31

30': Trọng tài cho các cầu thủ nghỉ để tiếp nước.

19:29

29': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa của U20 Iran, nhưng thủ môn Amirmahdi Maghsoudi đã ôm gọn.

19:27

27': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Xuân Tín cứu thua xuất sắc từ pha dứt điểm cận thành của cầu thủ bên phía U20 Iran. 

19:26

26': U20 Iran đang tạo ra sức ép lớn lên khung thành của Xuân Tín. Đại diện của Tây Á đã có những cơ hội, nhưng chưa tận dụng thành công.

19:23

22': ĐÁ PHẠT !!! U20 Iran được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng Mahan Beheshti đá bóng trúng hàng rào và đi hết đường biên ngang. Sau đó, Mahan Beheshti là người đá phạt góc, nhưng cũng không làm khó được hàng phòng ngự của U20 Việt Nam.

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Ảnh: Như Đạt.
19:20

20': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Iran tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm U20 Việt Nam, nhưng Xuân Tín đã chọn vị trí tốt để ôm gọn bóng.

19:17

16': U20 Iran đang chơi khá chắc chắn bên phần sân nhà nên U20 Việt Nam vẫn chưa tạo được sự đột biến trong khâu tấn công để tìm kiếm bàn mở tỉ số. 

19:13

13': THẺ VÀNG !!! Mohammadmahdi Jannianavaei bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Văn Bách trong pha phản công của U20 Việt Nam.

19:11

11': KHÔNG VÀO !!! Benyamin Alipour có bóng trong vòng cấm địa, Benyamin Alipour thực hiện cú dứt điểm hướng bóng về góc xa, nhưng không thành công. U20 Iran bắt đầu tìm ra những khoảng trống để uy hiếp khung thành của Xuân Tín.

19:09

8': KHÔNG VÀO !!! U20 Iran tấn công bên cánh trái, cơ hội ghi bàn đến với Erfan Khodadadian Miri trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt của cầu thủ này lại đi chệch khung thành của Xuân Tín.

19:08

8': U20 Việt Nam đang tạo ra thế trận cân bằng trước U20 Iran, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tạo được cơ hội ghi bàn nào ngon ăn.

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Ảnh: Như Đạt.
19:07

7': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm U20 Iran, nhưng hàng thủ đối phương đã đánh đầu giải nguy thành công.

19:05

5': PHẠT GÓC !!! U20 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái, Benyamin Alipour phối hợp với đồng đội rồi tạt vào vòng cấm địa để Mohammadmahdi Jannianavaei đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Xuân Tín.

19:02

1': Với nhiệm vụ buộc phải thắng, U20 Việt Nam dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, đội chủ nhà đang tạo ra thế trận sôi nổi ngay từ những phút đầu.

19:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

18:48

U20 Việt Nam khởi động trước trận đấu (Ảnh: Như Đạt)

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18:38
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18:11

Với việc U20 Triều Tiên thắng 4-0 U20 Palestine, nếu U20 Việt Nam thắng 2-0 U20 Iran, hoặc 3-2 trước đối thủ thì đại diện Đông Nam Á sẽ đứng nhì bảng C. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ này, U20 Việt Nam phải thi đấu trên 100% khả năng.

18:04
17:58
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Đội hình ra sân.
17:57

Hình ảnh U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine (Ảnh: Như Đạt).

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17:54
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U20 Triều Tiên thắng 4-0 U20 Palestine.
17:01
17:00
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16:59
14:51
08:28

U20 Việt Nam cần lách qua cửa hẹp để giành vé đi tiếp

U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027, nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải đánh bại U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C, đồng thời chờ U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam chưa có điểm nào và đứng cuối bảng C. U20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

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Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng C.

Do kém đối thủ về điểm số và hiệu số, U20 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Đội chủ nhà cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên, sau đó chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U20 Triều Tiên và U20 Palestine để hy vọng giành vé đi tiếp.

U20 Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm yếu

Thất bại 1-2 trước U20 Palestine cho thấy U20 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề trong tổ chức phòng ngự, thoát pressing, chuyển đổi trạng thái và khả năng dứt điểm. Các cầu thủ trẻ cũng cần kiểm soát tốt tâm lý khi bước vào những thời điểm quyết định.

Trước U20 Iran được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực, U20 Việt Nam nhiều khả năng phải chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Quang Kiệt cùng các đồng đội cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa để U20 Việt Nam hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt vẫn rất khó khăn khi U20 Iran cũng cần 3 điểm để cạnh tranh suất đi tiếp.

Trận U20 Việt Nam vs U20 Iran diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

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 Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra vào lúc 19h hôm nay 6/9 trên sân Việt Trì.

Hoàng Yến/VOV.VN
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